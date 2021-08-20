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    Журнал Charlie Hebdo пов’язав перехід Мессі в ПСЖ з талібами

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    Ліонель Мессі став головною зіркою ПСЖ - Журнал Charlie Hebdo пов’язав перехід Мессі в ПСЖ з талібами
    Ліонель Мессі став головною зіркою ПСЖ
    Фото з відкритих джерел

    Катарські власники французького клубу можуть бути спонсорами афганського радикального руху

    Черговий випуск сатиричного французького журналу Charlie Hebdo присвячений подіям, які відбуваються в Афганістані. Влада в країні перейшла до представників радикального руху «Талібан». Автори журналу помістили на обкладинку жінок в нікабі з прізвищем Мессі і номером 30 на спині. Таким чином журналісти нагадали, що «Парі Сен-Жермен» належить Qatar Sports Investments. При цьому Катар може бути спонсором талібів.

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    Мессі виступав за «Барселону» з 2005 року. Його контракт з каталонським клубом закінчився в кінці червня. 10 серпня Мессі був представлений гравцем ПСЖ.

    Раніше футболіст, втікаючи з Афганістану, загинув у відсіку американського літака.

    Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Журнал Charlie Hebdo пов’язав перехід Мессі в ПСЖ з талібами