Україна здобула першу медаль у велоспорті на чемпіонаті Європи

Україна здобула першу медаль у велоспорті на мультиспортивному Євро-2022

Українська велогонниця Старікова взяла срібло на Мультиспортивному Євро-2022

Збірна України з велотреку здобула першу медаль на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, що триває у Мюнхені.

Українська велосипедистка Олена Старікова виборола «срібло« на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. Спортсменці підкорилося друге місце у гіті (гонці на час).

Старікова посіла друге місце з результатом 33,043 с.

«Золото» континентальної першості виграла представниця Німеччини Емма Гінце (32,668 с). «Бронза» у італійки Міріам Вече (33,434 с).

Це друга медаль Старікової у кар'єрі на рівні континентальних першостей у гіті. У 2019 році вона стала віцечемпіонкою змагань на Європейських іграх.

Зауважимо, після успіху Олени Україна має вже чотири нагороди на Мультиспортивному чемпіонаті Європи. Попередні три медалі були завойовані в академічному веслуванні.