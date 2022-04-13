  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора

    Російську футбольну збірну виключили навіть із симулятора - Російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора
    Російську футбольну збірну виключили навіть із симулятора
    фото з відкритих джерел

    Крім цього, у симуляторі більше не буде стадіону московського «Спартака».

    Збірна Росії зникла у футбольному симуляторі FIFA 22. Студія розробки спортивних відеоігор просто видалила її, йдеться у заяві EA Sports.

    Також у грі зник стадіон московського «Спартака».

    «EA SPORTS солідарна з українським народом і, як і багато голосів у всьому світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну», − йдеться у повідомленні.

    За словами розробників, оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд.

    До слова, якщо у користувача улюбленою командою була обрана збірна РФ або будь-який російський клуб, він автоматично буде змінений на французький "Парі Сен-Жермен".

    Нагадаємо, раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ.

    Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».

    Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора