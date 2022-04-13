Російську футбольну збірну виключено навіть із симулятора

Крім цього, у симуляторі більше не буде стадіону московського «Спартака».

Збірна Росії зникла у футбольному симуляторі FIFA 22. Студія розробки спортивних відеоігор просто видалила її, йдеться у заяві EA Sports.

Також у грі зник стадіон московського «Спартака».

«EA SPORTS солідарна з українським народом і, як і багато голосів у всьому світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну», − йдеться у повідомленні.

За словами розробників, оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд.

До слова, якщо у користувача улюбленою командою була обрана збірна РФ або будь-який російський клуб, він автоматично буде змінений на французький "Парі Сен-Жермен".

Нагадаємо, раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ.

Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».