Харківський «Металіст» звільнив тренера



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В'ячеслав Хруслов - новий наставник харків'ян Світлина - Спортивний Харків

Команду тренуватиме колишній спортивний директор

Керівництво першолігового харківського «Металіста-1925» вирішило змінити тренера.

Точніше в офіційному повідомленні сказано, що керівництво та тренери команди Андрій Демченко, Євген Пісоцький та Роман Романов 21 липня ухвалили рішення припинити співпрацю за обопільною згодою. Відповідний наказ підписав генеральний директор ТОВ ФК «Металіст-1925» Володимир Лінке.

Виконувати обов'язки головного тренера до кінця сезону буде спортивний директор В'ячеслав Хруслов. Допомагатиме йому Сергій Ралюченко. Він працював з командою з моменту її створення та до кінця минулого сезону. Тренером воротарів залишається Юрій Сивуха, тренером із фізичної підготовки – Марина Миндарєва.

Нагадаємо, «Металіст-1925» програв три матчі поспіль та значно ускладнив собі вирішення завдання про вихід до української Прем'єр-ліги.