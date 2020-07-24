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    Віцепрезидента Української асоціації футболу довічно відсторонили за побиття судді

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    У складі збірної ветеранів Собуцького Олег Собуцький забив понад 100 м'ячів - Віцепрезидента Української асоціації футболу довічно відсторонили за побиття судді
    У складі збірної ветеранів Собуцького Олег Собуцький забив понад 100 м'ячів
    Світлина - ФК «Агрокруасан»

    Крім того, «Агробізнес» сплатить чималий штраф

    Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив почесному президенту першолігового «Агробізнеса» з Волочиська Олегу Собуцькому будь-яку футбольну діяльність за нанесення тілесних ушкоджень арбітру Юрію Іванову, який судив гру проти «Миная».

    Крім того, клуб з Волочиська отримав штраф у розмірі 500 тисяч гривень та заборону грати на своєму стадіоні. Раніше Собуцького відсторонили від посади віце-президента Української асоціації футболу.

    Нагадаємо, що невдоволений суддівством матчу проти «Минаю» Собуцький забіг у компанії охоронців у суддівську кімнату і, будучи невдоволеним діями рефері, наніс йому кілька ударів. Іванов зняв побої в Національній поліції.

    Після того представники збірної ветеранів Собуцького писали на захист спонсора свого колективу листи в УАФ з проханням пом’якшити аграрвієві покарання, наголошуючи на тому, скільки користі він приніс для ветеранського футболу і яким щедрим є волонтером. Проте на КДК УАФ ці аргументи не вплинули.

    Зауважимо, що після 25-ти проведених матчів «Агробізнес» має 47 очок і йде в таблиці четвертим. «Минай» вчора, 23 липня, переміг на виїзді 6:2 «Черкащину», набрав 53 очки і вийшов на друге місце. Відставання закарпатців від лідера, «Інгульця», який не зумів перемогти удома одеський «Чорноморець» (0:0), складає лише пункт. Третьою з 48-ма очками іде луцька «Волинь», яка сьогодні о 18:00 мала грати з «Агробізнесом» на виїзді. Але у зв’язку з санкціями проти Собуцького гра відбудеться у Винниках під Львовом, на стадіоні імені Богдана Маркевича.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга ФК «Минай» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Олег Собуцький Українська асоціація футболу Юрій Іванов
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