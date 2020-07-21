Під жорстким контролем арбітрині Монзуль. Фоторепортаж з матчу лідерів першої ліги «Оболонь» - «Рух»

Катерина Монзуль відпрацювала матч лідерів першої ліги доволі чітко Світлина - Іван Вербицький

Результат матчу засмутив обох суперників, але судді в цьому не винні

25-й тур української першої ліги увійде в історію. Саме з цього ігрового дня в другому за силами ешелоні українського футболу почали використовувати відеоасистент арбітра (ВАР). Воно й не дивно, адже конкуренція в першій лізі висока (суто математично на підвищення в класі претендує вісім команд), а конфліктних ситуацій чимало. Достатньо сказати, що тільки в попередньому турі було два великих суддівських скандали: перший – пов’язаний із призначенням пенальті в матчі «Інгулець» - «Прикарпаття»; другий – побиття арбітрів за підсумками зустрічі «Агробізнес» - «Минай».

Звісно, досвід Прем’єр-ліги демонструє, що всіх труднощів ВАР не усуне, але чимало суперечливих питань все ж буде вирішено.

Центральний поєдинок 25-го туру першої ліги між претендентами на підвищення в класі – київською «Оболонню-Бровар» і львівським «Рухом» - судила особисто найдосвідченіша в роботі з відеоасистенотом бригада на чолі з Катериною Монзуль і асистентками Олександрою Ардашевою і Мариною Стрілецькою.

«Не побачу я – побачать всі!» - цими словами Монзуль гравців під час однієї із гострих ситуацій остудила доволі жорстко і красномовно. Ці слова, мабуть, характеризують не лише стиль суддівства арбітрині, а й роботу з ВАР загалом.

Взагалі, авторитет суддівської бригади, яка після карантину відпрацювала на майже всіх топових матчах Прем’єр-ліги, а також півфіналах і фіналі Кубка України відчувався. Монзуль тримала гру під контролем і жодного разу не дозволила засумніватися в своїй правоті. То за умови, що особисто до послуг відеоасистента вона не вдавалася й лише в одній ситуації обмежилася консультаціями з колегою Віталієм Романовим, котрий контролював хід подій по той бік екрану.

Матч завершився 0:0, хоча гостріше в цій зустрічі діяли футболісти «Руха». Вони мали по кілька зручних нагод, щоб відкрити рахунок, як у першому таймі, так і в другому. Однак врешті воротар Назарій Федорівський зберіг свої ворота «на замку». Як і його колега Роман Мисак, хоча львів’янину це зробити було простіше, оскільки небезпеки поруч із його ворітьми було менше.

Нічийний підсумок засмутив обидві команди, адже вони не стільки здобули по одному очку, скільки втратили по два пункти, котрих може забракнути у процесу боротьби за місце в Прем’єр-лізі. Після фінального свистка більше лютували львів’яни. «Як можна грати назад, якщо нам треба вигравати?!», - копнувши стійку, з відчаєм вигукнув до партнерів досвідчений хавбек Ярослав Мартинюк.

Після 25-ти турів «Рух», маючи гру в запасі, з 45-ма очками йде шостим. Лідирує «Інгулець», який після виїзної перемоги 2:1 над «Миколаєвом» має 53 очки. «Минай» з аналогічним результатом переміг удома запорізький «Металург», має на три пункти менше і йде другим. Третіми після перемоги 2:0 над прямими конкурентами з «Металіста-1925» ідуть футболісти луцької «Волині». У них 48 очок. Волочиський «Агробізнес», зігравши 1:1 у Краматорську з «Авангардом», має 47 пунктів і посідає четверте місце. «Оболонь-Бровар» з 46-ма очками п’ята. «Металіст» має 44 очки і йде сьомим, слідом за «Рухом». «Авангард» із 42-ма очками восьмий.

26-й тур в першій лізі буде зіграно 23-24 липня.