У 12-ти гравців одного з найкращих футзальних клубів України виявили коронавірус



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Тепер футзалісти «Уригана» змушені самоізолюватися Ствітлина - НФК «Ураган»

Гравці, тренери і персонал «Урагана» відправлені на самоізоляцію

У 12-ти представників прикарпатського футзального клубу «Ураган» виявили Covid-19. Команда йде на самоізоляцію. Про це повідомили на сторінці клубу.

23 липня тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд «Урагана» пройшли планове ПЛР-тестування. Covid-19 виявили у 12-ти людей.

Клуб у повному складі відправляється на двотижневу самоізоляцію.

«Клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції Covid-19», - йдеться в повідомленні.

До слова, на Прикарпатті кількість пацієнтів з Сovid-19 наближається до чотирьох тисяч. За минулу добу Covid-19 підтвердили ще 85-ти жителям області.

Зауважимо, що «Ураган» шість разів був призером чемпіонатів України. Зокрема команда здобувала золото у сезоні-2010/2011. У недограному чемпіонаті-2019/2020 франківці посіли третє місце.

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Додамо, що стосовно представників першолігового івано-франківського «Прикарпаття», яке виступає в повноцінному футболі, інформації про проблеми з коронавірусною інфекцією не було. Команда грає в чемпіонаті України згідно визначеного календаря.