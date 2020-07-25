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    У 12-ти гравців одного з найкращих футзальних клубів України виявили коронавірус

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    Тепер футзалісти &laquo;Уригана&raquo; змушені самоізолюватися - У 12-ти гравців одного з найкращих футзальних клубів України виявили коронавірус
    Тепер футзалісти «Уригана» змушені самоізолюватися
    Ствітлина - НФК «Ураган»

    Гравці, тренери і персонал «Урагана» відправлені на самоізоляцію

    У 12-ти представників прикарпатського футзального клубу «Ураган» виявили Covid-19. Команда йде на самоізоляцію. Про це повідомили на сторінці клубу.

    23 липня тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд «Урагана» пройшли планове ПЛР-тестування. Covid-19 виявили у 12-ти людей.

    Клуб у повному складі відправляється на двотижневу самоізоляцію.

    «Клуб надасть всю необхідну допомогу гравцям та працівникам, а також прийме комплекс заходів спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції Covid-19», - йдеться в повідомленні.

    До слова, на Прикарпатті кількість пацієнтів з Сovid-19 наближається до чотирьох тисяч. За минулу добу Covid-19 підтвердили ще 85-ти жителям області.

    Зауважимо, що «Ураган» шість разів був призером чемпіонатів України. Зокрема команда здобувала золото у сезоні-2010/2011. У недограному чемпіонаті-2019/2020 франківці посіли третє місце.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Додамо, що стосовно представників першолігового івано-франківського «Прикарпаття», яке виступає в повноцінному футболі, інформації про проблеми з коронавірусною інфекцією не було. Команда грає в чемпіонаті України згідно визначеного календаря.

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    Івано-Франківськ футзал коронавірус МФК «Ураган» (Івано-Франківськ)
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