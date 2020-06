В Івано-Франківську відкрив фан-шоп спортивний клуб, до фінансування якого причетний Медведчук



«Ураган» з відкриттям фан-шопу має зажити ще ліпше Фото - 5х5

Футзальний «Ураган» утримується за кошт «Прикарпаттяобленерго», компанії, яку пов’язують з кумом Путіна

В Івано-Франківську відчинив свої двері офіційний фан-шоп футзального клубу «Ураган».

Це перший в Україні такого роду заклад, оформлений не лише як звичайний магазин, а має свою унікальну тематику і назву «Лігво Драконів», пише Фіртка.

За словами віцепрезидента «Урагану» Олександра Бубена, відкриття фан-шопу є плановим кроком до розвитку та популяризації бренду НФК «Ураган» не лише в Івано-Франківську, а й по всій Україні.

«Лігво Драконів» вже встигли назвати ще однією родзинкою на туристичній мапі Івано-Франківська.

Зазвичай такого роду локації є не тільки хорошим місцем для популяризації улюбленої команди та спорту загалом, але і додатковим майданчиком для отримання прибутку командою. У Європі такі комерційні клубні заклади приносять хороший дохід команді і є добрим прикладом маркетингової політики клубу, яка включає спонсорство, мерчандайзинг, ліцензування та роздрібну торгівлю.

Скажімо, торік у фінансовому році оборот англійського «Ліверпуля» від такої діяльності збільшився на 78 млн. фунтів стерлінгів (91,8 млн. євро/ 100 млн дол. США), або на 17,1%, до 533 млн фунтів стерлінгів.

Щодо фан-шопу «Урагану», то, схоже, що підзароблятиме на ньому і безпосередній спонсор клубу – кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук. Річ у тім, що ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», яке фінансує клуб, ЗМІ традиційно відносили до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів з мажоритарною часткою власності та умовної групи «Приват» Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова з міноритарною.

Втім, віднедавна саме Медведчук і його дружина володіють значною кількістю акцій у «Прикарпаттяобленерго». Принаймні, такі висновки можна зробити після того, як проаналізувати оприлюднену декларацію про майно і доходи народного депутата Віктора Медведчука.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (Smida), які публікують «Схеми», 88% акцій «Прикарпаттяобленерго» записані на п’ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%), кінцевим бенефіціаром усіх є Оксана Марченко, дружина Медведчука.

Частки у цих фірмах, згідно кіпрського реєстру юридичних осіб, за договором порівну поділені на двох кіпріотів. Як стверджують «Схеми», зазвичай, один номінальний власник тримає свою частку в інтересах бенефіціара. І дійсно, кіпріотка Анзеліка Пасеніду, на якій зареєстрована половина акцій однієї з компаній, є довіреною особою Оксани Марченко. Це зроблено для того, щоб не «світити» ім’я кінцевого бенефіціара у реєстрах. Якщо ж компанія має кілька номінальних власників, то, як правило, це означає, що і володіють нею декілька бенефіціарів.

Таким чином, подружжя Медведчук-Марченко можуть володіти щонайменше половиною кожної із цих кіпрських фірм. Тобто сумарно їм може належати 44% акцій «Прикарпаттяобленерго».

У відповідь на запит «Схем» у «Прикарпаттяобленерго» повідомили, що компанія не володіє інформацією, що родина Віктора Медведчука є власницею частки підприємства.