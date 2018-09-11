У Черкасах стартує відбірний етап чемпіонату Європи з футзалу серед жінок
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Розсилка
Збірна України гратиме проти Казахстану, Білорусі й Угорщини
У середу, 12 вересня, у чотирьох країнах – Іспанії, Хорватії, Україні та Португалії – стартують матчі основного раунду чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.
З 12 по 15 вересня за підсумками одноколових міні-турнірів стануть відомі чотири збірні, які зіграють у «Фіналі чотирьох», що має відбутись у лютому 2019 року, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Українських вболівальників цікавитиме група 3, поєдинки якої проходитимуть у Черкасах.
Саме там жіноча національна збірна України боротиметься з командами Угорщини, Білорусі та Казахстану за омріяну путівку до «Фіналу чотирьох».
Усі поєдинки цієї групи відбуватимуться у Палаці спорту «Будівельник».
Чемпіонат Європи з футзалу
Жінки
Кваліфікаційний раунд
12 вересня
Казахстан – Білорусь – 17:00
Україна – Угорщина – 19:30