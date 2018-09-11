У Черкасах стартує відбірний етап чемпіонату Європи з футзалу серед жінок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України гратиме проти Казахстану, Білорусі й Угорщини

У середу, 12 вересня, у чотирьох країнах – Іспанії, Хорватії, Україні та Португалії – стартують матчі основного раунду чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.

З 12 по 15 вересня за підсумками одноколових міні-турнірів стануть відомі чотири збірні, які зіграють у «Фіналі чотирьох», що має відбутись у лютому 2019 року, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Українських вболівальників цікавитиме група 3, поєдинки якої проходитимуть у Черкасах.

Саме там жіноча національна збірна України боротиметься з командами Угорщини, Білорусі та Казахстану за омріяну путівку до «Фіналу чотирьох».

Усі поєдинки цієї групи відбуватимуться у Палаці спорту «Будівельник».

Чемпіонат Європи з футзалу

Жінки

Кваліфікаційний раунд

12 вересня

Казахстан – Білорусь – 17:00

Україна – Угорщина – 19:30