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    У Черкасах стартує відбірний етап чемпіонату Європи з футзалу серед жінок

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    У Черкасах стартує відбірний етап чемпіонату Європи з футзалу серед жінок

    Збірна України гратиме проти Казахстану, Білорусі й Угорщини

    У середу, 12 вересня, у чотирьох країнах – Іспанії, Хорватії, Україні та Португалії – стартують матчі основного раунду чемпіонату Європи з футзалу серед жінок.

    З 12 по 15 вересня за підсумками одноколових міні-турнірів стануть відомі чотири збірні, які зіграють у «Фіналі чотирьох», що має відбутись у лютому 2019 року, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    Українських вболівальників цікавитиме група 3, поєдинки якої проходитимуть у Черкасах.

    Саме там жіноча національна збірна України боротиметься з командами Угорщини, Білорусі та Казахстану за омріяну путівку до «Фіналу чотирьох».

    Усі поєдинки цієї групи відбуватимуться у Палаці спорту «Будівельник».

    Чемпіонат Європи з футзалу

    Жінки

    Кваліфікаційний раунд

    12 вересня

    Казахстан – Білорусь – 17:00
    Україна – Угорщина – 19:30

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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