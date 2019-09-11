У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іранські вболівальниці dolat.ir

Уболівальниці можуть приходити на поєдинки національної збірної

У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі за участі чоловічих команд.

Як інформує сайт іранського уряду, жінки можуть відвідувати поєдинки національної збірної в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу-2022.

Раніше за ісламськими звичаями жінкам у Ірані було заборонено ходити на стадіон під час поєдинків чоловічих команд.

Напередодні стало відомо про смерть іранської вболівальниці, яка підпалила себе в знак протесту проти арешту за перегляд футбольного матчу.