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    У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі

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    Іранські вболівальниці - У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі
    Іранські вболівальниці
    dolat.ir

    Уболівальниці можуть приходити на поєдинки національної збірної

    У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі за участі чоловічих команд.

    Як інформує сайт іранського уряду, жінки можуть відвідувати поєдинки національної збірної в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу-2022.

    Раніше за ісламськими звичаями жінкам у Ірані було заборонено ходити на стадіон під час поєдинків чоловічих команд.

    Читайте також: Італійська «Рома» підтримала іранську вболівальницю, яка спалила себе на знак протесту

    Напередодні стало відомо про смерть іранської вболівальниці, яка підпалила себе в знак протесту проти арешту за перегляд футбольного матчу.

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