У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі
Іранські вболівальниці
dolat.ir
Уболівальниці можуть приходити на поєдинки національної збірної
У Ірані жінкам частково дозволили відвідувати футбольні матчі за участі чоловічих команд.
Як інформує сайт іранського уряду, жінки можуть відвідувати поєдинки національної збірної в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу-2022.
Раніше за ісламськими звичаями жінкам у Ірані було заборонено ходити на стадіон під час поєдинків чоловічих команд.
Читайте також: Італійська «Рома» підтримала іранську вболівальницю, яка спалила себе на знак протесту
Напередодні стало відомо про смерть іранської вболівальниці, яка підпалила себе в знак протесту проти арешту за перегляд футбольного матчу.