Італійська «Рома» підтримала іранську вболівальницю, яка спалила себе на знак протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сахар Ходаярі не витримала, що її права обмежують Фото з соцмереж

У римському клубі підкреслює, що футбол має об’єднувати

Сьогодні стало відомо, що померла іранська вболівальниця, яка була заарештована за перегляд футболу.

На знак пам’яті клуб італійської Серії А «Рома» опублікував в Twitter свою емблему, забарвлену в синій і жовті кольори. Таким чином, «вовки» підтримали Сахар Ходаярі, яка вболівала за команду в синьому кольорі – тегеранський «Естеґлал». «Рома» наполягає, що футбол повинен об'єднувати, а не розділяти людей і кожна людина повинна мати право насолоджуватися футболом.

Молода прихильниця футболу була арештована за перегляд футбольного матчу. Дівчина підпалила себе на знак протесту проти вироку до тюремного ув'язнення, так як жінки не допускаються на стадіони в Ісламській республіці Іран.

Автентична емблема «Роми»

Емблема в пам'ять про іранську вболівальницю

Нагадаємо, що трохи раніше пожалівся на те, що боїться повертатися додому іранський дзюдоїст Саїд Моллаеї. Усе тому, що він відмовився знятися зі змагань, щоб не зустрічатися з суперником з Ізраїлю.