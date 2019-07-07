У Іспанії повідомили про майбутнє Луніна в «Реалі»
Андрій Лунін
Marca
Наступний сезон українець має провести в основній команді мадридців
Оглядачі іспанського видання Marca розкрили перспективи голкіпера збірної України Андрія Луніна в мадридському «Реалі». Наступний сезон він має провести в основній команді королівського клубу.
«Реал» залишить 21-річний син головного тренера Зінедіна Зідана Люка. «Фуенлабрада» вже надіслала до Мадриду запит щодо оренди француза. Сам Зідан-молодший також хоче залишити команду батька, аби мати в основі іншої ігрову практику.
Відтак Лунін буде другим воротарем основного складу «Реалу» після Тібо Куртуа.
Нагадаємо, Андрій Лунін став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.
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