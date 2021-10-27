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    У мережу потрапили результати голосування за «Золотий м’яч»

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    Роберт Левандовський нарешті отримає приз за бомбардирські показники - У мережу потрапили результати голосування за «Золотий м’яч»
    Роберт Левандовський нарешті отримає приз за бомбардирські показники
    Фото з відкритих джерел

    Вперше в кар’єрі найкращим футболістом світу має стати Роберт Левандовський

    Польський нападник «Баварії» Роберт Левандовський виграє «Золотий м’яч» цього року. Результати опитування «Франс Футболу», який визначає найкращого футболіста світу, потрапили в мережу, з них видно, що рекордсмен за кількістю «золотих м’ячів» Ліонель Мессі залишився на другому місці, а Кріштіану Роналду став тільки шостим.

    До трійки найкращих потрапив також нападник «Реала» Карім Бензема. До топ-10 увійшли також: Мохамед Салах («Ліверпуль», збірна Єгипту), Жоржіньо («Челсі», збірна Італії), Кіліан Мбаппе («ПСЖ», збірна Франції), Н'Голо Канте («Челсі», збірна Франції), Ерлінг Голанд («Борусія» Дортмунд, збірна Норвегії), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії) та Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії).

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    Церемонія нагородження «Золотого м'яча» 2021 року відбудеться в Парижі 29 листопада. 2020 року нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    У мережу потрапили результати голосування за «Золотий м’яч»