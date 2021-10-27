Молодий футболіст зробив камінг-аут й увійшов в історію

Захисник «Аделаїди Юнайтед» Джош Кавалло став першим діючим гравцем, який зізнався в нетрадиційній орієнтації

21-річний захисник Джош Кавалло записав відео, де зізнався, що є геєм. Ролик він опублікував у соцмережах. Відео також викладено в обліковому записі австралійського футбольного клубу «Аделаїди Юнайтед», за яку виступає футболіст.

«Я думав, що люди сприйматимуть мене інакше, коли дізнаються, що я гей. Вони почнуть ставитися до мене по-іншому, говорити про мене погані речі або висміювати мене. Але це не так. Принаймні, ви завжди заслуговуєте на більшу повагу.

Як футболіст-гей я знаю, що є й інші гравці, які не розкривають себе. Я хочу допомогти змінити це, щоб показати, що футбол відкритий для всіх, і вони заслуговують право бути самими собою», – передає слова Кавалло skysports.

Минулого сезону Кавалло отримав в чемпіонаті Австралії приз «Зірка, що сходить».