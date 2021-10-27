У Росії запропонували київському «Динамо» зіграти зі «Спартаком»

У Москві вважають реальним проведення матчу попри анексію Криму та війну на Донбасі

Колишній футболіст «Спартака» Юрій Гаврилов запропонував ідею проведення товариського матчу між московським «Спартаком» та київським «Динамо».

«Чому б і не провести зараз таку гру? Раніше такі матчі були. Потім вони припинилися через політичну ситуацію. Сумую не за матчами, а за друзями, з якими грав за збірну СРСР, зустрічався у Москві та Києві. Я хотів би зустрітися з друзями. Якби зараз керівництво клубів домовилося провести такий матч, було б добре. Не беруся сказати, хто був би сильнішим, обидві команди не надто добре виступають у Європі», — сказав Гаврилов «СЕ».

З 2014 року, після анексії Криму і вторгнення російських військ на Донбас, УЄФА розводить українські та російські команди під час жеребкування великих європейських футбольних турнірів на рівні клубів та збірних. Остання зустріч між «Спартаком» та «Динамо» відбулася 7 липня 2013 року. Тоді кияни виграли з рахунком 2:1.