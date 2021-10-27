Гравець «Баварії» уник в’язниці за відпочинок з дружиною, але заплатить штраф

Лукасу Ернандесу змінили тюремний термін на умовне покарання

Футболіст «Баварії» Лукас Ернандес не сяде за грати та зможе продовжити кар’єру. Захисник збірної Франції був засуджений до шестимісячного ув'язнення за порушення заборони наближатися до своєї нинішньої дружини Амелії де ла Оса Лоренте, але виграв апеляцію.

Як повідомляє GFFN, Мадридський суд замінив тюремний термін на умовне покарання, яке діятиме найближчі чотири роки. Лукас Ернандес також виплатить штраф у розмірі €94 тисячі.

У 2017 році, коли Ернандес грав за іспанський «Атлетіко», Лукас побив Амелію де ла Оса Лоренте, яка на той момент була його дівчиною. Місцевий суд розглянув відповідну справу про домашнє насильство та ухвалив вирок – 31 день громадських робіт та заборону наближення до дівчини ближче 500 метрів. Пізніше пара зійшлася, і того ж року відбулося їхнє весілля. Проте заборона Лукаса на наближення до Амелії збереглася, а цього літа він провів із нею спільну відпустку. Суд вважає це порушенням заборони й ухвалив вирок – шість місяців в'язниці.