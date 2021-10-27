Гутцайт відреагував на міжнародний скандал з антидопінговим центром. Двоє чиновників звільнилися

Вадим Гутцайт повідомив, що керівники Національного антидопінгового центру вже там не працюють

Мінмолодьспорту виступає категорично проти маніпулювань з допінгом у сфері спорту

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт оперативно відреагував на результати операції «Геркулес», яку проводила Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА). За наявною інформацією Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування.

«Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому, вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек, подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою», – наголосив Вадим Гутцайт.

Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції «Геркулес», у рамках якої було проведено розслідування звинувачень стосовно існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також в тому, що Національний антидопінговий центр порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням. За інформацією ВАДА, операція «Геркулес» не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у ФЛАУ, проте були знайдені потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.

Раніше колишній голова Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що українським спортсменам загрожує відсторонення від усіх міжнародних змагань.



