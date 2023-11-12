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У Москві хокеїст помер просто під час матчу

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві хокеїст помер просто під час матчу
Хокеїст упав на лід і більше не піднявся
фото: скріншот із відео

За попередньою інформацією, у спортсмена відмовило серце

Хокеїст помер прямо під час матчу в Москві. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

61-річний учасник аматорської команди «Армата» Михайло Янчишин знепритомнів під час гри з командою «Фаворит». Чоловік упав на лід і більше не піднявся – йому викликали швидку, але медики, що прибули, не змогли його врятувати.

За попередньою інформацією, у Янчишина відмовило серце.

Раніше трагічний випадок стався під час поєдинку Кубка Великої Британії з хокею. Колишній гравець клубу НХЛ «Пітсбург Пінгвінз» Адам Джонсон зазнав смертельної травми. 29-річний хокеїст «Ноттінгем Пантерз» на 33-й хвилині матчу проти «Шеффілд Стіллерз» зіткнувся із суперником та отримав поріз шиї лезом ковзана.

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Теги: спорт хокей чоловік Москва

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