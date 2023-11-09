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Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хокей. Збірна України вирвала перемогу в Угорщини на турнірі в Будапешті
фото: скріншот

Дмитро Христич дебютував на тренерському містку перемогою над господарями товариського турніру

Національна збірна України з хокею здобула перемогу у першому матчі на товариському турнірі, який розпочався у Будапешті. Підопічні Дмитра Христича, який тільки-но очолив збірну, обіграли господарів змагань, Угорщину з рахунком 5:4.

Початок гри був не на користь українців. Наші хокеїсти пропустили вже на п’ятій хвилині зустрічі, а потім на 14-ій. Скоротити відставання за дві хвилини до завершення першого періоду зумів Олексій Ворона.

Другий період наша команда провела краще, хоча першими пропустили зовсім необов’язкову шайбу, граючи у більшості. У другій частині гри команди закинули по дві шайби. В українців відзначилися Ігор Мережко і Олексій Ворона. На другу перерву команди пішли з рахунком 4:3 на користь господарів.

Найкращим для українців вийшов третій період гри. Наші хокеїсти значно випереджали угорців, але тривалий час забити гол не вдавалося. Лише на 17-й хвилині періоду Олександр Пересунько відзначився після пасу Ігоря Мережка. А вже за хвилину переможну крапку в матчі поставив Владислав Куцевич.

Україна – Угорщина 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Шайби: 13:02 Варга - 0:1, Немеш - 0:2, 18:01 Ворона (Денискін) - 1:2, 26:11 Б.Горват (менш) - 1:3, 29:09 Мережко (Бородай, Панченко) - 2:3, 33:55 Балаж - 2:4, 37:05 Ворона (Пересунько – більш) - 3:4, 56:40 Пересунько (Мережко, Мазур) - 4:4, 57:52 Куцевич (Ворона) - 5:4

Воротарі: Дяченко - Д.Горват.

У другому матчі дні Італія мінімально обіграла Словенію 1:0. Таким чином Італія і Україна лідирують на турнірі. Слід зазначити, що усі суперники України мають вищий рейтинг у світовій класифікації. Словенія – 17 місце, Італія – 18, Угорщина – 19, Україна – 27.

Наступну гру наша команда проведе у п’ятницю, 10 листопада. О 16:00 за київським часом відбудеться зустріч зі Словенією.

Теги: Олексій Ворона Збірна України рейтинг Угорщина Україна Словенія Владислав Куцевич Олександр Пересунько Дмитро Христич Ігор Мережко Італія

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