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Хокей. Україна в результативному матчі програла Словенії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хокей. Україна в результативному матчі програла Словенії
Українці поступилися збірній Словенії 4:5
фото: скріншот з відео Федерації хокею України

Збірна Україна провела другий матч на товариському турнірі у Будапешті

Національна збірна України провела другий матч на товариському турнірі Меморіалу Томаша Шаркозі, що відбувається у Будапешті. Українці поступилися збірній Словенії 4:5.

Гра нагадувала гойдалки, які були дуже схожими із тими, які спостерігалися у першому поєдинку українців на турнірі, коли наша команда обіграла угорців.

Словенці відкрили рахунок уже на четвертій хвилині зустрічі. Проте українці відігралися менш ніж за одну хвилину. Відзначився Віктор Захаров. Та вже на восьмій хвилині Рок Капел вивів словенців вперед. Перший період так і завершився 2:1.

Другий період став найбільш успішним для України в цьому матчі. Причому не тільки за рахунком, а й по грі. Сподобалася друга половина періоду і високі швидкості з боку України, що призвело до успіху. Хоча наша команда першою пропустила на початку дев’ятої хвилини періоду. Проте до того, як стрілка годинника перетнула позначку у дев’ять хвилин, Даниїл Трахт скоротив різницю до мінімуму. А Олександр Пересунько за п’ять з половиною хвилин до завершення періоду зрівняв рахунок зустрічі, 3:3.

На сьомій і дев’ятій хвилині третього періоду суперники обмінялися шайбами. Однак чим ближче було до завершення гри, тим більше відчувалося, що словенці виглядають свіжішими. За півтори хвилини до кінця основного часу вони таки дотиснули Україну. Накидання на п’ятак воротарського майданчика перетворилося на забиту шайбу Яна Чосича, який поставив крапку в грі – 5:4 на користь словенців.

Словенія – Україна 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Шайби: 03:22 Урукало – 1:0, 04:16 Захаров (Коренчук) – 1:1, 07:27 Капел – 2:1, 28:02 Торок – 3:1, 28:51 Трахт (Мазур, Пересунько) – 3:2, 34:34 Пересунько (Ворона, Мережко) – 3:3, 46:58 Капел – 4:3, 48:10 Бородай (Ружніков) – 4:4, 58:30 Чосич – 5:4.

Останній матч на турнірі Україна зіграє проти Італії у суботу, 11 листопада. Початок – 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, 9 листопада у першому турі турніру Україна обіграла Угорщину 5:4. У другій грі дня Італія обіграла Словенію – 1:0.

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Теги: Словенія спорт Збірна України хокей

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