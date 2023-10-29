Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу

Джонсона терміново доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося

Матч було перервано, а близько 8 тисяч глядачів, які були присутні на грі, попросили залишити арену

Трагічний випадок стався під час поєдинку Кубка Великої Британії з хокею. Колишній гравець клубу НХЛ «Пітсбург Пінгвінз» Адам Джонсон зазнав смертельної травми. Як повідомляє New York Post, 29-річний хокеїст «Ноттінгем Пантерз» на 33-й хвилині матчу проти «Шеффілд Стіллерз» зіткнувся із суперником та отримав поріз шиї лезом ковзана.

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Джонсона почала заливати кров. Спочатку він спробував самостійно дістатися лавки запасних, але знепритомнів, а лікарям команди довелося реанімувати його просто на льоду.

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Матч було перервано, а близько 8 тисяч глядачів, які були присутні на грі, попросили залишити арену.

Джонсона терміново доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Менш ніж за добу хокеїст пішов з життя від отриманої травми.

«Із розбитим серцем повідомляємо, що нападник «Ноттінгем Пантерз» Адам Джонсон, на жаль, помер після жахливого нещасного випадку в суботньому матчі між «Шеффілдом» і «Ноттінгемом». Усі, хто пов'язаний з лігою, думають про сім'ю, друзів і товаришів Адама в цей неймовірно сумний і важкий час. Ми також просимо всіх у цей час поважати приватне життя родини Адама», – ідеться в заяві британської хокейної ліги.

Джонсон провів у «Піттсбург Пінгвінз» два сезони в НХЛ від 2018-го до 2020 року, але зіграв лише 13 матчів, відзначившись одним голом та чотирма результативними передачами.

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