Лукашенку до крові розбили обличчя під час хокейного матчу (відео)

Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу

Судячи з фото, Лукашенко сильно не постраждав

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав удар ключкою по обличчю під час сьогоднішнього хокейного матчу в Мінську. Про це передає пролукашенківський Телеграм-канал «Пул Первого», публікуючи відео інциденту.

Команда за активної участі Лукашенка традиційно взяла участь у республіканських змаганнях серед аматорів. У вирішальному поєдинку зійшлися колектив Лукашенка та збірна Мінської області, і перші здобули впевнену перемогу – 5:1, вигравши чемпіонський кубок 13-й раз в історії (із 15 проведених чемпіонатів).

У боротьбі гравець збірної Мінської області намагався вдарити своєю ключкою по ключці Лукашенка, але влучив йому в обличчя, розбивши підборіддя до крові.

«У колі вкидання шайба була у 01. Той хотів її, підбивши ключку, забрати у 7 номера, гравця команди Мінської області. Перший різко відвів ключку в сторону (зберігаючи шайбу), але номер 7 не потрапив по ключці 01, а потрапив по обличчю», – йдеться в повідомленні.

У підсумку білоруський диктатор вирушив на лавку, де йому зупинили кровотечу та наклали пластир.

При цьому джерело завбачливо повідомило, що з гравцем під № 7, який завдав травми президенту, все гаразд.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія вимагає залучити до переговорного процесу з Україною Білорусь. Зокрема, Лавров заявив, що, нібито, уже запропонував Україні долучити до мирного переговорного процесу Білорусь.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.