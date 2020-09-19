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    У НБА скандал після оголошення імені найціннішого гравця сезону

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    Янніс Адетокунбо отримав звання MVP вдруге поспіль - У НБА скандал після оголошення імені найціннішого гравця сезону
    Янніс Адетокунбо отримав звання MVP вдруге поспіль
    Світлина - EssentiallySports

    Звання MVP отримав грецький форвард «Мілуокі Бакс» Янніс Адетокунбо

    Форвард «Мілвокі Бакс» Янніс Адетокунбо отримав нагороду MVP сезону НБА-2019/2020. Баскетболіст збірної Греції виграв цю індивідуальну нагороду вдруге в кар'єрі і вдруге поспіль.

    Іншими претендентами на престижний приз були форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс і оборонець «Г'юстон Рокетс» Джеймс Гарден.

    Янніс Адетокунбо в регулярному чемпіонаті сезону-2019/2020 набирав 29,5 очка, збирав 13,6 підбирань і здійснював 5,6 передачі. При цьому з-за дуги він реалізовував всього 30% кидків.

    Нагадаємо, що «Мілвокі Бакс» вже припинили боротьбу за титул. У півфіналі плей-оф Східної конференції команда поступилася «Майамі Гіт» - 1:4. Через це чимало колишніх та нинішніх баскетболістів Ліги висловили незгоду з тим, що MVP став саме Адетокунбо.

    Між тим, НБА опублікувала підсумкові результати голосування за MVP сезону-2019/2020. Дані опитування наводяться в Twitter журналіста Dallas Morning News Бреда Таунсенда.

    Адетокунбо отримав 85 голосів. Друге місце в голосуванні посів Леброн Джеймс (16 голосів за перше місце, 84 – за друге). На третьому місці знаходиться Джеймс Гарден (1 голос за друге місце, 64 – за третє).

    У топ-10 увійшли також Лука Дончіч («Даллас Маверікс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Кліпперс»), Ентоні Девіс («Лейкерс»), Кріс Пол («Оклагома-Сіті Тандер»), Дем'єн Ліллард («Портленд Трейл Блейзерс»), Нікола Йокіч («Денвер Наґґетс») і Паскаль Сіакам («Торонто Репторз»).

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