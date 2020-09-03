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    П’ятеро спортсменів увійшли до топ-10 найбагатших знаменитостей світу

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    Баскетболіст Леброн Джейс - один із найбагатших спортсменів світу&nbsp; - П’ятеро спортсменів увійшли до топ-10 найбагатших знаменитостей світу
    Баскетболіст Леброн Джейс - один із найбагатших спортсменів світу 
    Twitter Forbes

    Спортсмени посіли провідні місця в списку найбагатших людей планети

    Американське видання Forbes склало та опублікувало рейтинг найбагатших знаменитостей планети.

    Рівно половину місць в десятці зайняли спортсмени, а саме: три футболісти, серед яких Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі і Неймар, тенісист Роджер Федерер і баскетболіст Леброн Джеймс.

    Федерер із доходом за минулий рік в розмірі 106,3 млн дол. обійняв третій рядок. Роналу став четвертим (105), а Мессі п’ятим (104).  У топ-10 також потрапив футболіст «ПСЖ» Неймар (95,5 млн) і гравець НБА Леброн Джеймс (88,2).

    Очолила генерацію американська модель, світська і медійна особистість Кайлі Дженнер, чий дохід склав 590 млн дол. За нею розмістився американський хіп-хоп виконавець Каньє Вест (170).

    Примтіно, що Роналду вперше за останні десять років не зумів потрапити до символічної збірної сезону за підсумками виступів у Лізі чемпіонів.

    Читайте також: Батько Мессі назвав новий варіант розвитку кар’єри зіркового футболіста.

    Джерело: forbes.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Леброн Джеймс Роджер Федерер Неймар Каньє Вест
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