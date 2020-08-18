«Денвер» в овертаймі святкував перемогу у матчі-відкритті плей-офф НБА



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Гравці Наггетс святкують перемогу Twitter Денвера

57 очок Мітчелла не врятували «Юту» від поразки

Баскетболісти «Денвер Наггетс» святкували перемогу над «Ютою Джаз» у першій грі плей-офф НБА.

Зустріч розпочалась в неспішному темпі. Завдяки кільком влучанням з дальньої дистанції від Портера та Крейга «Наггетс» змогли вийти вперед – 24:16. Активні дії Джамала Мюррея та Ніколи Йокіча дозволили «Денверу» втримати комфортну перевагу за підсумками половини зустрічі (59:52).

На старті третьої чверті гравці «Наггетс» протягом трьох хвилин не могли набрати очки, що призвело до рівного рахунку (59:59). Результативний виступ Донована Мітчлела та Джо Інглса дозволив «Юті» вперше з першої чверті вийти вперед (83:78). Кінцівка основного часу пройшла за дуелі захисників команд Мітчелла та Мюррея (115:115), яка продовжилась в овертаймі.

У додатковій п’ятихвилинці дует Мюррей/Йокіч виявився сильнішим та приніс «Денверу» виграш 135:125.

Примітно, що захисник «Юти» Мітчелл встановив власний рекорд результативності в кар’єрі, а також рекорд в історії клубу, набравши 57 очок. Також в активі американця 9 підбирань і 7 передач. Кращими у переможців стали Мюррей – 36 очок та Йокіч – 29.