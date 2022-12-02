У Нідерландах поліцейських закидали фаєрами після матчу Чемпіонату світу

Поліція Амстердама заарештувала дев'ятьох людей, зокрема п'ятьох неповнолітніх, під час заворушень у місті

У Роттердамі, Амерсфорті та Амстердамі поліцейських закидали фаєрами під час хвилі заворушень, спричиненої перемогою збірної Марокко над Канадою на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі (2:1), повідомляє NL Times.

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В Амерсфорті влада задіяла поліцейських із собаками та кийками, щоб розігнати групу з приблизно 300 осіб. Деякі з них їздили на машинах та скутерах, розмахуючи марокканськими прапорами. Учасники заворушень закидали поліцейських фаєрами.

Поліція Амстердама заарештувала дев'ятьох людей, зокрема п'ятьох неповнолітніх, під час заворушень у місті за різні кримінальні злочини, у тому числі за кидання фаєрів у поліцейських. Один офіцер зазнав травми слуху.

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Поліція заарештувала п'ятьох людей у ​​Роттердамі. Люди кидали каміння та фаєри в поліцейські машини.

Також кілька людей було заарештовано в інших містах Нідерландів. Загалом кількість заарештованих становила близько 20 осіб.

«Мені соромно бачити, що ситуація знову вийшла з-під контролю у різних містах», – наводить слова міністра юстиції Нідерландів Ділан Йешілгез-Зегеріус NL Times.

Зазначимо, що перемога над Канадою дозволила збірній Марокко пройти у плей-оф Чемпіонату світу в Катарі. До 1/8 фіналу африканська команда зіграє з Іспанією.

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Раніше повідомлялось, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.