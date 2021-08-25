Найвидатнішу українську спортсменку не запросили на святкування Дня Незалежності

Яна Клочкова обурилася через неповагу до себе з боку держави

Найвидатніша українська спортсменка, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова обурилася тим, що її не запросили на офіційне святкування Дня Незалежності України. Разом з бізнесменом Тимофієм Нагорним вона записала відеозвернення.

«Вважаю дуже важливим в день 30-річчя Незалежності України присутність на таких офіційних заходах олімпійських чемпіонів, спортсменів, які представляють нашу країну на міжнародній арені, завдяки яким піднімається прапор, грає гімн України. Мене, найтитулованішу спортсменку, не запросили. Не знаю чому. Самій цікаво. Можливо, якісь особисті образи. Дуже дивно», – сказала Клочкова.

Також Яна висловилася про зміну громадянства олімпійської чемпіонки у фігурному катанні Оксани Баюл.

«Всі чули заяву Оксани Баюл, що вона відмовилася від українського громадянства. Це не одна Баюл, багато хто виїхав. На минулих Іграх в Токіо хтось здобув медалі, виступаючи за інші країни. Чому так відбувається? Напевно, тому що спортсменів у нас в країні забувають. Вони стають непотрібними, не знаходять підтримки і їдуть за кордон. Мені теж надходять такі пропозиції», – додала Клочкова.

Раніше українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності.