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    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття

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    В Японії стартувала Паралімпіада - У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    В Японії стартувала Паралімпіада
    Фото з відкритих джерел

    Церемонія пройшла без глядачів і тривала три години

    Паралімпійські ігри в Токіо відкрито! Церемонія старту Ігор тривала три години і пройшла без глядачів. Прапор України в День Незалежності несли плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

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    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття
    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття

    Змагання триватимуть до 5 вересня. Українська збірна є одним з фаворитів Паралімпіади. Минулого разу, на Паралімпіаді в Ріо, наша команда посіла загальнокомандне третє місце. В її активі було 117 медалей, серед яких 41 - найвищого гатунку.

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    Теги: Ріо День Незалежності паралімпійські ігри
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    У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття