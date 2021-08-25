У Токіо стартувала Паралімпіада. Яскраві фото з відкриття

Церемонія пройшла без глядачів і тривала три години

Паралімпійські ігри в Токіо відкрито! Церемонія старту Ігор тривала три години і пройшла без глядачів. Прапор України в День Незалежності несли плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

Змагання триватимуть до 5 вересня. Українська збірна є одним з фаворитів Паралімпіади. Минулого разу, на Паралімпіаді в Ріо, наша команда посіла загальнокомандне третє місце. В її активі було 117 медалей, серед яких 41 - найвищого гатунку.