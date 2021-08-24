Ми – переможці! Як українські спортсмени привітали країну з Днем Незалежності

Зі святом Україну вітають з Нью-Йорка, Чикаго та інших куточків світу

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. Наші спортсмени цього дня в соцмережах вітають свою рідну країну.

Біатлоніст Дмитро Підручний розмістив в Instagram фото біля банера з написом «З днем народження, Україно».

Баскетболіст збірної України Максим Звонов сфотографувався в полі з соняшниками. «З Днем Незалежності, моя Україно!» – написав він.

Тенісистка Еліна Світоліна з Чикаго на своїй сторінці в Instagram написала:

«Зі святом, Україно! Незалежність... Скільки сили, гідності та любові в цьому слові! Ми українці – переможці. Ми сильні духом, цілеспрямовані, ми шануємо і поважаємо свою культуру, традиції та історію. Ми святкуємо сьогодні цей день разом».

Тенісист Сергій Стаховський розгорнув прапор України в Нью-Йорку і підписав фото: «З Днем Незалежності! З ювілеєм, Ненько! Свято сьогодні! Пишаємося Україною! Слава Україні!».

Боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик опублікували привітання у спільному акаунті в Instagram:

«Сьогодні Україна святкує 30 річницю Незалежності. За цей час ми стали свідками різних подій – приємних і позитивних, іноді сумних. Але ми переконані, що головні досягнення ще попереду. З днем народження, Україно!».

Воротар «Шахтаря» і збірної України Андрій П'ятов написав:

«З Днем Незалежності, друзі! Бажаю вам тільки перемог і процвітання! Адже перемагає кожен - перемагає Країна. Зі святом».

Легкоатлетка Ярослава Магучіх також розмістила привітання в stories.

Легкоатлетка Ірина Геращенко розмістила фото з тренером і ще однією стрибункою у висоту Юлією Левченко і написала: «Ми щиро вітаємо нашу країну з Днем Незалежності. Бажаємо миру, злагоди та процвітання нашій державі. І безмежної любові в серцях людей. Головне - пам'ятати, що країна починається з кожного з нас!».