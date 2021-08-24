30 років спортивної незалежності України: від Баюл до Беленюка

Яна Клочкова виграла чотири золоті медалі на олімпіадах

Завдяки спортсменам про нашу країну дізнався світ

Українці – одна з найспортивніших націй у світі. І хоча останнім часом золотих медалістів Олімпіад стає все менше, проте перлини спорту у нас були завжди і в кожному виді спорту. За тридцять років Незалежності наші атлети перемагали в усіх куточках світу. Згадаємо ці миті.

1991 рік

Найважливіша подія після розвалу СРСР – відокремлення від радянського тіла художньої гімнастики. Альбіна Дерюгіна єдина, хто встиг зареєструвати Українську федерацію на міжнародній арені. Це стало передумовою олімпійського золота Катерини Серебрянської в 1996 році. Потім 25 років домінували росіянки, і лише в Токіо-2020 їхню гегемонію перервала ізраїльтянка Лерой Ашрам.

Альбіна Дерюгіна з Анною Різатдіновою

1992 рік

На Олімпіаді в Барселоні українці виступали під олімпійським прапором об’єднаної команди наспіх зшитого з колишніх республік СРСР. Тоді наші представники виграли 13 золотих медалей, одну з яких здобув нинішній очільник Міністерства молоді і спорту Вадим Гутцайт. Тоді українці перемагали здебільшого в командних змаганнях, а особисту першість виграли Олександра Тимошенко (художня гімнастика) і Олег Кучеренко (греко-римська боротьба).

Олександра Тимошенко

1993 рік

Сергій Бубка першим у світі стрибнув вище шести метрів у закритих приміщеннях. У Донецьку йому підкорилася планка в 6.15 м. Це досягнення лише в 2014 році побив француз Рено Лавіллені. Зараз рекорд належить шведу Арману Дюплантісу - 6.18 м.

Сергій Бубка

1994 рік

Перші Олімпійські ігри збірної України. У норвезькому Ліллехаммері золоту нагороду виграла фігуристка Оксана Баюл. Ще одну медаль, бронзову, принесла країні біатлоністка Валентина Цербе.

Оксана Баюл

1995 рік

На чемпіонаті світу в Гетеборзі Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку – 15.50 м. Його в останній спробі на Олімпіаді в Токіо побила Юлімар Рохас з Венесуели, яка стрибнула на 15.67 м.

Інесса Кравець

1996 рік

Дебют збірної України на літніх Олімпійських іграх. В Атланті наші спортсмени здобули 9 золотих, 2 срібні і 12 бронзових медалей.

Першу золоту нагороду здобув борець В’ячеслав Олійник.

Боксер Володимир Кличко став першим переможцем Ігор у надважкій вазі зі світлим кольором шкіри. Лілія Подкопаєва у спортивній гімнастиці виграти два золота і одне срібло.

В'ячеслав Олійник

1997 рік

Сергій Бубка став єдиним в світі легкоатлетом, який виграв шість чемпіонатів світу поспіль.

Тоді нагадало світові про себе й київське «Динамо», яке двічі перемогло в Лізі чемпіонів «Барселону» з загальним рахунком – 7:0.

1998 рік

Руслан Пономарьов став наймолодшим у світі гросмейстером.

Руслан Пономарьов

1999 рік

Віталій Кличко став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів. Також він встановив рекорд, перемігши в 25 поєдинках поспіль.

Київське «Динамо» дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів, а Андрій Шевченко з вісьмома голами став найкращим бомбардиром турніру.

Олена Зубрилова стала триразовою чемпіонкою світу з біатлону.

2000 рік

Зійшла зірка Яни Клочкової. На Олімпіаді в Сіднеї харків’янка виграла перші дві «золоті» нагороди.

Чемпіоном світу серед професіоналів став Володимир Кличко.

Яна Клочкова

2001 рік

Станіслав Медведенко став чемпіоном НБА в складі «Лос-Анджелес Лейкерс».

Станіслав Медведенко

2002 рік

У фіналі чемпіонату світу в Москві зустрілися наші Руслан Пономарьов і Василь Іванчук. Переміг молодий Пономарьов.

«Шахтар» вперше став чемпіоном України.

Донецький клуб вперше став чемпіоном України

2003 рік

Легендарний бій між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом. Судді зупинили бій через розсічення в українця, хоча він хотів продовжувати поєдинок.

Леннокс Льюїс і Віталій Кличко

2004 рік

Яна Клочкова виграла дві золоті медалі Олімпіади в Афінах. Ірина Мерлені стала першою в світі українською олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби. Загалом у 2004 році Україна виборола 22 нагороди, з яких – 8 золотих. У Токіо дружина її брата Алла Черкасова виграла бронзову нагороду.

Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча».

Андрій Шевченко зі своїм учителем Валерієм Лобановським

2005 рік

Анна Безсонова виграла п'ять золотих медалей на чемпіонаті світу, п'ять перших місць на чемпіонаті Європи і безліч інших нагород.

Анна Бозсонова

Чемпіонат світу з легкої атлетики в стрибках у висоту виграв український легкоатлет Юрій Кримаренко.

2006 рік

Збірна України з футболу під керівництвом Олега Блохіна дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Олександр Шовковський в післяматчевій серії пенальті зі Швейцарією не пропустив жодного гола.

Олександр Шовковський

2007 рік

Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи з футболу.

Василь Вірастюк став найсильнішою людиною планети.

Василь Вірастюк

2008 рік

Олімпіада в Пекіні запам’яталася перемогою боксера Василя Ломаченка і сходженням на Олімп Ольги Харлан.

2009 рік

Василь Ломаченко

«Шахтар» став останнім володарем Кубку УЄФА. Після перемоги українського клубу турнір перейменували в Лігу Європи.

2010 рік

Три золоті нагороди і одну срібну здобула на зимовій Паралімпіаді 19-річна Олександра Кононова.

Олександра Кононова

2011 рік

Володимир Кличко виграв третій чемпіонський титул у Девіда Хея. Він і його брат Віталій стали чемпіонами за всіма найпрестижнішими версіями. У Володимира WBO, IBF, WBA, а у Віталія WBC.

Ольга Саладуха стала чемпіонкою світу в потрійному стрибку.

Брати Клички з усіма поясами

2012 рік

В Україні пройшов чемпіонат Європи з футболу.

Біатлоністка Олена Підгрушна стала триразовою чемпіонкою світу.

Олімпійськими чемпіонами стали боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко. За рік вони вже билися в профі.

Євро-2012 в Україні

2013 рік

Володимир Кличко в Москві побив Олександра Повєткіна й заробив 28 мільйонів доларів.

Чемпіоном світу у стрибках у висоту став Богдан Бондаренко.

Чемпіонкою світу стала Ольга Харлан.

Володимир Кличко добиває Олександра Повєткіна

2014 рік

Під час анексії Криму українська жіноча біатлонна збірна України (Віта і Валя Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна) стала чемпіоном Олімпіади в Сочі.

Олена Підгрушна фінішує в Сочі

2015 рік

Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів.

Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу.

Перше «золото» на чемпіонаті світу виграв борець Жан Беленюк.

Ольга Харлан

2016 рік

Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном у двох вагових категоріях за 7 боїв – світовий рекорд.

Юрій Чебан виграв друге олімпійське «золото».

Юрій Чебан

2017 рік

Олександр Хижняк у 22 роки виграв чемпіонати Європи і світу з боксу.

Тенісистка Еліна Світоліна виграла 5 великих турнірів і піднялася на рекордну для українців третю сходинку рейтингу WTA.

Еліна Світоліна

2018 рік

Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном з фристайлу.

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі.

Дзюдоїстка Дар’я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід виборола перемогу у віці 17 років і 11 місяців.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBO WBC, IBF, WBA, The Ring. Він – перший українець, який отримав титул абсолютного чемпіона світу.

У Києві пройшов фінал Ліги чемпіонів.

Олександр Абраменко

2019 рік

Юніорська збірна з футболу України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу.

Стрибун у воду Олексій Середа у віці 13-ти років став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків з вишки.

Дмитро Підручний виграв чемпіонат світу з біатлону.

Ярослава Магучіх у віці 17 років перемогла у стрибках у висоту на етапі Діамантової Ліги і стала наймолодшою переможницею в історії змагань. Згодом Європейська легкоатлетична асоціація визнає Ярославу найкращою легкоатлеткою Європи.

Ярослава Магучіх

2020 рік

Через коронавірус перенесли Олімпійські ігри і чемпіонат Європи з футболу. Олександр Усик виграв другий бій у надважкій вазі.

Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.

Олексій Новіков

Збірна України зі спортивної гімнастики вперше в історії стала переможницею чемпіонату Європи в команді.

Юрій Анікєєв став чемпіоном світу з шашок.

Юрій Анікєєв

2021 рік

Єдине «золото» на Олімпіаді в Токіо здобув Жан Беленюк.

Жан Беленюк

На чемпіонаті Європи з футболу збірна України дійшла до чвертьфіналу.

Аліна Ягупова вдруге поспіль стала найкращою баскетболісткою в Євролізі.