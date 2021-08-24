30 років спортивної незалежності України: від Баюл до Беленюка
Завдяки спортсменам про нашу країну дізнався світ
Українці – одна з найспортивніших націй у світі. І хоча останнім часом золотих медалістів Олімпіад стає все менше, проте перлини спорту у нас були завжди і в кожному виді спорту. За тридцять років Незалежності наші атлети перемагали в усіх куточках світу. Згадаємо ці миті.
1991 рік
Найважливіша подія після розвалу СРСР – відокремлення від радянського тіла художньої гімнастики. Альбіна Дерюгіна єдина, хто встиг зареєструвати Українську федерацію на міжнародній арені. Це стало передумовою олімпійського золота Катерини Серебрянської в 1996 році. Потім 25 років домінували росіянки, і лише в Токіо-2020 їхню гегемонію перервала ізраїльтянка Лерой Ашрам.
1992 рік
На Олімпіаді в Барселоні українці виступали під олімпійським прапором об’єднаної команди наспіх зшитого з колишніх республік СРСР. Тоді наші представники виграли 13 золотих медалей, одну з яких здобув нинішній очільник Міністерства молоді і спорту Вадим Гутцайт. Тоді українці перемагали здебільшого в командних змаганнях, а особисту першість виграли Олександра Тимошенко (художня гімнастика) і Олег Кучеренко (греко-римська боротьба).
1993 рік
Сергій Бубка першим у світі стрибнув вище шести метрів у закритих приміщеннях. У Донецьку йому підкорилася планка в 6.15 м. Це досягнення лише в 2014 році побив француз Рено Лавіллені. Зараз рекорд належить шведу Арману Дюплантісу - 6.18 м.
1994 рік
Перші Олімпійські ігри збірної України. У норвезькому Ліллехаммері золоту нагороду виграла фігуристка Оксана Баюл. Ще одну медаль, бронзову, принесла країні біатлоністка Валентина Цербе.
1995 рік
На чемпіонаті світу в Гетеборзі Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку – 15.50 м. Його в останній спробі на Олімпіаді в Токіо побила Юлімар Рохас з Венесуели, яка стрибнула на 15.67 м.
1996 рік
Дебют збірної України на літніх Олімпійських іграх. В Атланті наші спортсмени здобули 9 золотих, 2 срібні і 12 бронзових медалей.
Першу золоту нагороду здобув борець В’ячеслав Олійник.
Боксер Володимир Кличко став першим переможцем Ігор у надважкій вазі зі світлим кольором шкіри. Лілія Подкопаєва у спортивній гімнастиці виграти два золота і одне срібло.
1997 рік
Сергій Бубка став єдиним в світі легкоатлетом, який виграв шість чемпіонатів світу поспіль.
Тоді нагадало світові про себе й київське «Динамо», яке двічі перемогло в Лізі чемпіонів «Барселону» з загальним рахунком – 7:0.
1998 рік
Руслан Пономарьов став наймолодшим у світі гросмейстером.
1999 рік
Віталій Кличко став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів. Також він встановив рекорд, перемігши в 25 поєдинках поспіль.
Київське «Динамо» дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів, а Андрій Шевченко з вісьмома голами став найкращим бомбардиром турніру.
Олена Зубрилова стала триразовою чемпіонкою світу з біатлону.
2000 рік
Зійшла зірка Яни Клочкової. На Олімпіаді в Сіднеї харків’янка виграла перші дві «золоті» нагороди.
Чемпіоном світу серед професіоналів став Володимир Кличко.
2001 рік
Станіслав Медведенко став чемпіоном НБА в складі «Лос-Анджелес Лейкерс».
2002 рік
У фіналі чемпіонату світу в Москві зустрілися наші Руслан Пономарьов і Василь Іванчук. Переміг молодий Пономарьов.
«Шахтар» вперше став чемпіоном України.
2003 рік
Легендарний бій між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом. Судді зупинили бій через розсічення в українця, хоча він хотів продовжувати поєдинок.
2004 рік
Яна Клочкова виграла дві золоті медалі Олімпіади в Афінах. Ірина Мерлені стала першою в світі українською олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби. Загалом у 2004 році Україна виборола 22 нагороди, з яких – 8 золотих. У Токіо дружина її брата Алла Черкасова виграла бронзову нагороду.
Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча».
2005 рік
Анна Безсонова виграла п'ять золотих медалей на чемпіонаті світу, п'ять перших місць на чемпіонаті Європи і безліч інших нагород.
Чемпіонат світу з легкої атлетики в стрибках у висоту виграв український легкоатлет Юрій Кримаренко.
2006 рік
Збірна України з футболу під керівництвом Олега Блохіна дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Олександр Шовковський в післяматчевій серії пенальті зі Швейцарією не пропустив жодного гола.
2007 рік
Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи з футболу.
Василь Вірастюк став найсильнішою людиною планети.
2008 рік
Олімпіада в Пекіні запам’яталася перемогою боксера Василя Ломаченка і сходженням на Олімп Ольги Харлан.
2009 рік
«Шахтар» став останнім володарем Кубку УЄФА. Після перемоги українського клубу турнір перейменували в Лігу Європи.
2010 рік
Три золоті нагороди і одну срібну здобула на зимовій Паралімпіаді 19-річна Олександра Кононова.
2011 рік
Володимир Кличко виграв третій чемпіонський титул у Девіда Хея. Він і його брат Віталій стали чемпіонами за всіма найпрестижнішими версіями. У Володимира WBO, IBF, WBA, а у Віталія WBC.
Ольга Саладуха стала чемпіонкою світу в потрійному стрибку.
2012 рік
В Україні пройшов чемпіонат Європи з футболу.
Біатлоністка Олена Підгрушна стала триразовою чемпіонкою світу.
Олімпійськими чемпіонами стали боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко. За рік вони вже билися в профі.
2013 рік
Володимир Кличко в Москві побив Олександра Повєткіна й заробив 28 мільйонів доларів.
Чемпіоном світу у стрибках у висоту став Богдан Бондаренко.
Чемпіонкою світу стала Ольга Харлан.
2014 рік
Під час анексії Криму українська жіноча біатлонна збірна України (Віта і Валя Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна) стала чемпіоном Олімпіади в Сочі.
2015 рік
Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів.
Ольга Харлан стала шестиразовою чемпіонкою світу.
Перше «золото» на чемпіонаті світу виграв борець Жан Беленюк.
2016 рік
Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном у двох вагових категоріях за 7 боїв – світовий рекорд.
Юрій Чебан виграв друге олімпійське «золото».
2017 рік
Олександр Хижняк у 22 роки виграв чемпіонати Європи і світу з боксу.
Тенісистка Еліна Світоліна виграла 5 великих турнірів і піднялася на рекордну для українців третю сходинку рейтингу WTA.
2018 рік
Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном з фристайлу.
Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі.
Дзюдоїстка Дар’я Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід виборола перемогу у віці 17 років і 11 місяців.
Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBO WBC, IBF, WBA, The Ring. Він – перший українець, який отримав титул абсолютного чемпіона світу.
У Києві пройшов фінал Ліги чемпіонів.
2019 рік
Юніорська збірна з футболу України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу.
Стрибун у воду Олексій Середа у віці 13-ти років став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків з вишки.
Дмитро Підручний виграв чемпіонат світу з біатлону.
Ярослава Магучіх у віці 17 років перемогла у стрибках у висоту на етапі Діамантової Ліги і стала наймолодшою переможницею в історії змагань. Згодом Європейська легкоатлетична асоціація визнає Ярославу найкращою легкоатлеткою Європи.
2020 рік
Через коронавірус перенесли Олімпійські ігри і чемпіонат Європи з футболу. Олександр Усик виграв другий бій у надважкій вазі.
Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети.
Збірна України зі спортивної гімнастики вперше в історії стала переможницею чемпіонату Європи в команді.
Юрій Анікєєв став чемпіоном світу з шашок.
2021 рік
Єдине «золото» на Олімпіаді в Токіо здобув Жан Беленюк.
На чемпіонаті Європи з футболу збірна України дійшла до чвертьфіналу.
Аліна Ягупова вдруге поспіль стала найкращою баскетболісткою в Євролізі.