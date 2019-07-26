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    Гвоздик: Джошуа в бою з Руїсом виглядав так, немов його шукає поліція

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    На думку Гвоздика, Енді Руїс у той вечір залишив без роботи не одного спеціаліста - Гвоздик: Джошуа в бою з Руїсом виглядав так, немов його шукає поліція
    На думку Гвоздика, Енді Руїс у той вечір залишив без роботи не одного спеціаліста
    Boxrec

    Аналітика Олександра Гвоздика про найсенсаційніший бій 2019 року

    Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик поділився своїми думками стосовно бою супертяжів Джошуа – Руїс.

    Гвоздик розповів що вже перед боєм побачив всі передумови поразки британця.

    «Енді Руїс зруйнував всі стереотипи і залишив без роботи багатьох тренерів з фізичної підготовки в цей день. Коли оголосили про бій Джошуа – Руїс, я подумав, що це жарт. Адже здавалося так, що Джошуа вибрали нову жертву. Але, відверто кажучи, коли вони тільки вийшли в ринг, я помітив, що з Джошуа щось не те. Було видно, що йому незручно з Руїсом. Щось з Ентоні було не так. Він вийшов в ринг так, ніби його шукає поліція і він стоїть і дивиться, як би його не засікли», - заявив Олександр ютуб-каналу ZeRingШоу.

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    бокс Олександр Гвоздик Ентоні Джошуа Енді Руїс
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