У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)

Андрій Кириленко є президентом РФБ, а його будинок при цьому знаходиться за океаном

У президента Російської федерації баскетболу (РФБ) Андрія Кириленка згорів будинок у Лос-Анджелесі. Першим у соцмережах про це повідомив один із синів відомого у минулому баскетболіста Федір Кириленко, який написав відповідний пост в Instagram. Дружина Кириленка Марія згодом повідомила: «Мушу поділиться з вами страшною новиною. Мій будинок



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Андрій Кириленко є президентом РФБ, а його будинок при цьому знаходиться за океаном

У президента Російської федерації баскетболу (РФБ) Андрія Кириленка згорів будинок у Лос-Анджелесі.

Першим у соцмережах про це повідомив один із синів відомого у минулому баскетболіста Федір Кириленко, який написав відповідний пост в Instagram.

Дружина Кириленка Марія згодом повідомила: «Мушу поділиться з вами страшною новиною. Мій будинок згорів. Сьогодні найважчий день для мене та моєї родини. Але я щаслива, що ми живі».

Нагадаємо, «Главком» публікував матеріал Putin team: російські спортсмени перемогли на чемпіонаті лакеїв.

У ньому йшлося про те, що чемпіони пропагують любов до диктатора, але самі живуть і роблять бізнес за кордоном.

Власне, аналогічні паралелі можна провести і наразі: Андрій Кириленко є президентом Російської федерації баскетболу, а його будинок знаходиться за океаном.

Зауважимо, що і син, і дружина свої повідомлення написали англійською мовою.

У мережі вже з’явилися світлини, як виглядав будинок Кириленка до того, як згорів: