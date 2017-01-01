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    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)

    Андрій Кириленко є президентом РФБ, а його будинок при цьому знаходиться за океаном
    У президента Російської федерації баскетболу (РФБ) Андрія Кириленка згорів будинок у Лос-Анджелесі. Першим у соцмережах про це повідомив один із синів відомого у минулому баскетболіста Федір Кириленко, який написав відповідний пост в Instagram. Дружина Кириленка Марія згодом повідомила: «Мушу поділиться з вами страшною новиною. Мій будинок
    • Сьогодні, 09:09
    • Розсилка

    Андрій Кириленко є президентом РФБ, а його будинок при цьому знаходиться за океаном

    У президента Російської федерації баскетболу (РФБ) Андрія Кириленка згорів будинок у Лос-Анджелесі.

    Першим у соцмережах про це повідомив один із синів відомого у минулому баскетболіста Федір Кириленко, який написав відповідний пост в Instagram.

    Дружина Кириленка Марія згодом повідомила: «Мушу поділиться з вами страшною новиною. Мій будинок згорів. Сьогодні найважчий день для мене та моєї родини. Але я щаслива, що ми живі».

    Нагадаємо, «Главком» публікував матеріал Putin team: російські спортсмени перемогли на чемпіонаті лакеїв.

    У ньому йшлося про те, що чемпіони пропагують любов до диктатора, але самі живуть і роблять бізнес за кордоном.

    Власне, аналогічні паралелі можна провести і наразі: Андрій Кириленко є президентом Російської федерації баскетболу, а його будинок знаходиться за океаном.

    Зауважимо, що і син, і дружина свої повідомлення написали англійською мовою.

    У мережі вже з’явилися світлини, як виглядав будинок Кириленка до того, як згорів:

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    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
    У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)

    США бізнес російські спортсмени баскетбол
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