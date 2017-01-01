У президента Російської федерації баскетболу згорів будинок у США (фото)
- Сьогодні, 09:09
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Андрій Кириленко є президентом РФБ, а його будинок при цьому знаходиться за океаном
У президента Російської федерації баскетболу (РФБ) Андрія Кириленка згорів будинок у Лос-Анджелесі.
Першим у соцмережах про це повідомив один із синів відомого у минулому баскетболіста Федір Кириленко, який написав відповідний пост в Instagram.
Дружина Кириленка Марія згодом повідомила: «Мушу поділиться з вами страшною новиною. Мій будинок згорів. Сьогодні найважчий день для мене та моєї родини. Але я щаслива, що ми живі».
Нагадаємо, «Главком» публікував матеріал Putin team: російські спортсмени перемогли на чемпіонаті лакеїв.
У ньому йшлося про те, що чемпіони пропагують любов до диктатора, але самі живуть і роблять бізнес за кордоном.
Власне, аналогічні паралелі можна провести і наразі: Андрій Кириленко є президентом Російської федерації баскетболу, а його будинок знаходиться за океаном.
Зауважимо, що і син, і дружина свої повідомлення написали англійською мовою.
У мережі вже з’явилися світлини, як виглядав будинок Кириленка до того, як згорів: