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    У Росії горів палац спорту, який прийматиме змагання зимової Універсіади-2019

    За даними організаторів, пожежа не вплине на реконструкцію будівлі
    Пожежа у палаці спорту імені Івана Яригіна у Красноярську, що знаходиться на реконструкції до Універсіади-2019, не вплине на проведення зимових студентських ігор. Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції XXIX Всесвітньої зимової Універсіади. «Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. За попередніми даними, наслідки пожежі не
    • Сьогодні, 13:22
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    Палац спорту імені Івана Яригіна
    Палац спорту імені Івана Яригіна

    За даними організаторів, пожежа не вплине на реконструкцію будівлі

    Пожежа у палаці спорту імені Івана Яригіна у Красноярську, що знаходиться на реконструкції до Універсіади-2019, не вплине на проведення зимових студентських ігор.

    Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції XXIX Всесвітньої зимової Універсіади.

    «Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. За попередніми даними, наслідки пожежі не вплинуть на проведення змагань зимової Універсіади-2019», - повідомили у дирекції.

    Як пояснив представник дирекції Олександр Бондарєв, на кінець року у палаці спорту імені Яригіна заплановані тестові змагання з керлінгу. Поки їх не планується переносити.

    Палац спорту горів у вівторок, 8 травня, вранці. Загиблих і постраждалих, за даними МНС, немає.

    За даними заступника голови правління компанії, що займається реконструкцією, ремонтні роботи у спорткомплексі перед пожежею були виконані на 70%. Об'єкт був застрахований.

    Збиток встановить спеціальна комісія.

    Палац був побудований у 1981 році, а у жовтні 2016 року почалася його реконструкція вартістю понад 1,5 млрд рублів. Закінчення реконструкції було намічено на вересень 2018 року.

    Після її завершення там повинна з'явитися льодова арена для проведення змагань з керлінгу під час Універсіади.

    Палац спорту знаходиться на острові на річці Єнісей у центрі Красноярська, де розташовані розважальні центри та споруди.

    Джерело: ТАСС

    пожежа Росія спорт реконструкція
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