У Росії горів палац спорту, який прийматиме змагання зимової Універсіади-2019
- Сьогодні, 13:22
-
Розсилка
За даними організаторів, пожежа не вплине на реконструкцію будівлі
Пожежа у палаці спорту імені Івана Яригіна у Красноярську, що знаходиться на реконструкції до Універсіади-2019, не вплине на проведення зимових студентських ігор.
Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції XXIX Всесвітньої зимової Універсіади.
«Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. За попередніми даними, наслідки пожежі не вплинуть на проведення змагань зимової Універсіади-2019», - повідомили у дирекції.
Як пояснив представник дирекції Олександр Бондарєв, на кінець року у палаці спорту імені Яригіна заплановані тестові змагання з керлінгу. Поки їх не планується переносити.
Палац спорту горів у вівторок, 8 травня, вранці. Загиблих і постраждалих, за даними МНС, немає.
За даними заступника голови правління компанії, що займається реконструкцією, ремонтні роботи у спорткомплексі перед пожежею були виконані на 70%. Об'єкт був застрахований.
Збиток встановить спеціальна комісія.
Палац був побудований у 1981 році, а у жовтні 2016 року почалася його реконструкція вартістю понад 1,5 млрд рублів. Закінчення реконструкції було намічено на вересень 2018 року.
Після її завершення там повинна з'явитися льодова арена для проведення змагань з керлінгу під час Універсіади.
Палац спорту знаходиться на острові на річці Єнісей у центрі Красноярська, де розташовані розважальні центри та споруди.
Джерело: ТАСС