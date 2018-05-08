У Росії горів палац спорту, який прийматиме змагання зимової Універсіади-2019

За даними організаторів, пожежа не вплине на реконструкцію будівлі

Пожежа у палаці спорту імені Івана Яригіна у Красноярську, що знаходиться на реконструкції до Універсіади-2019, не вплине на проведення зимових студентських ігор. Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції XXIX Всесвітньої зимової Універсіади. «Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. За попередніми даними, наслідки пожежі не



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Палац спорту імені Івана Яригіна

За даними організаторів, пожежа не вплине на реконструкцію будівлі

Пожежа у палаці спорту імені Івана Яригіна у Красноярську, що знаходиться на реконструкції до Універсіади-2019, не вплине на проведення зимових студентських ігор.

Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції XXIX Всесвітньої зимової Універсіади.

«Несучі конструкції будівлі не пошкоджені. За попередніми даними, наслідки пожежі не вплинуть на проведення змагань зимової Універсіади-2019», - повідомили у дирекції.

Як пояснив представник дирекції Олександр Бондарєв, на кінець року у палаці спорту імені Яригіна заплановані тестові змагання з керлінгу. Поки їх не планується переносити.

Палац спорту горів у вівторок, 8 травня, вранці. Загиблих і постраждалих, за даними МНС, немає.

За даними заступника голови правління компанії, що займається реконструкцією, ремонтні роботи у спорткомплексі перед пожежею були виконані на 70%. Об'єкт був застрахований.

Збиток встановить спеціальна комісія.

Палац був побудований у 1981 році, а у жовтні 2016 року почалася його реконструкція вартістю понад 1,5 млрд рублів. Закінчення реконструкції було намічено на вересень 2018 року.

Після її завершення там повинна з'явитися льодова арена для проведення змагань з керлінгу під час Універсіади.

Палац спорту знаходиться на острові на річці Єнісей у центрі Красноярська, де розташовані розважальні центри та споруди.

Джерело: ТАСС