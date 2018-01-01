У Росії офіційно заявили, що хочуть перекупити бій Усик – Гассієв у Саудівської Аравії

Президент Федерації боксу Росії каже, що все вирішиться у березні

Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлєв прокоментував можливість перенесення фіналу Всесвітньої суперсерії (WBSS) із Джидди (Саудівська Аравія) у Москву. За його словами, поки рано про це говорити, інформує «Спорт-Экспресс». «Ми тільки почали переговори. Усе залежить від саудитів. Ми зробимо їм конкретну пропозицію, а



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Умар Кремлєв

Президент Федерації боксу Росії каже, що все вирішиться у березні

Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлєв прокоментував можливість перенесення фіналу Всесвітньої суперсерії (WBSS) із Джидди (Саудівська Аравія) у Москву.

За його словами, поки рано про це говорити, інформує «Спорт-Экспресс».

«Ми тільки почали переговори. Усе залежить від саудитів. Ми зробимо їм конкретну пропозицію, а вирішувати їм», - сказав Кремлєв.

«Буде непросто перекупити у них фінал, вони не просто так його забронювали, їм це цікаво. Остаточно це питання проясниться у березні, - додав він.

Нагадаємо, що фінал WBSS, у якому зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та українець Олександр Усик, заплановано на 11 травня.

Раніше вже були чутки, що росіяни хочуть перенести бій Усик – Гассієв у Росію.

Натомість, промоутер Усика заявив, що ведуться переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському» у Києві.

Сам Усик заявив, що проводити фінал у Росії – не зовсім чесно й об'єктивно, але йому без різниці, де вигравати.