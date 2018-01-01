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    У Росії офіційно заявили, що хочуть перекупити бій Усик – Гассієв у Саудівської Аравії

    Президент Федерації боксу Росії каже, що все вирішиться у березні
    Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлєв прокоментував можливість перенесення фіналу Всесвітньої суперсерії (WBSS) із Джидди (Саудівська Аравія) у Москву. За його словами, поки рано про це говорити, інформує «Спорт-Экспресс». «Ми тільки почали переговори. Усе залежить від саудитів. Ми зробимо їм конкретну пропозицію, а
    • Сьогодні, 18:29
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    Умар Кремлєв
    Умар Кремлєв

    Президент Федерації боксу Росії каже, що все вирішиться у березні

    Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлєв прокоментував можливість перенесення фіналу Всесвітньої суперсерії (WBSS) із Джидди (Саудівська Аравія) у Москву.

    За його словами, поки рано про це говорити, інформує «Спорт-Экспресс».

    «Ми тільки почали переговори. Усе залежить від саудитів. Ми зробимо їм конкретну пропозицію, а вирішувати їм», - сказав Кремлєв.

    «Буде непросто перекупити у них фінал, вони не просто так його забронювали, їм це цікаво. Остаточно це питання проясниться у березні, - додав він.

    Нагадаємо, що фінал WBSS, у якому зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та українець Олександр Усик, заплановано на 11 травня.

    Раніше вже були чутки, що росіяни хочуть перенести бій Усик – Гассієв у Росію.

    Натомість, промоутер Усика заявив, що ведуться переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському» у Києві.

    Сам Усик заявив, що проводити фінал у Росії – не зовсім чесно й об'єктивно, але йому без різниці, де вигравати.

    Росія бокс Саудівська Аравія Олександр Усик
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