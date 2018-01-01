У Росії офіційно заявили, що хочуть перекупити бій Усик – Гассієв у Саудівської Аравії
- Сьогодні, 18:29
-
Розсилка
Президент Федерації боксу Росії каже, що все вирішиться у березні
Глава Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлєв прокоментував можливість перенесення фіналу Всесвітньої суперсерії (WBSS) із Джидди (Саудівська Аравія) у Москву.
За його словами, поки рано про це говорити, інформує «Спорт-Экспресс».
«Ми тільки почали переговори. Усе залежить від саудитів. Ми зробимо їм конкретну пропозицію, а вирішувати їм», - сказав Кремлєв.
«Буде непросто перекупити у них фінал, вони не просто так його забронювали, їм це цікаво. Остаточно це питання проясниться у березні, - додав він.
Нагадаємо, що фінал WBSS, у якому зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та українець Олександр Усик, заплановано на 11 травня.
Раніше вже були чутки, що росіяни хочуть перенести бій Усик – Гассієв у Росію.
Натомість, промоутер Усика заявив, що ведуться переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському» у Києві.
Сам Усик заявив, що проводити фінал у Росії – не зовсім чесно й об'єктивно, але йому без різниці, де вигравати.