У Швейцарії помер видатний російський спортсмен і тренер



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Геннадій Турецький зі своїм найвідомішим вихованцем, чотириразовим олімпійським чемпіоном Алєксандром Поповим Світлина - Спорт-Експрес

Геннадієві Турецькому був 71 рік

Видатний російський плавець і тренер Геннадій Турецький помер у Швейцарії на 72-му році життя.

За словами найвідомішого вихованця Турецького, чотириразового олімпійського чемпіона Алєксандра Попова, причиною смерті наставника став обширний інсульт. Спеціаліста оперативно доставили в лікарню в Швейцарії, де ввели у штучну кому, з якої не вийшов.

Серед вихованців Турецького, крім Попова, також росіяни Геннадій Пригода, Веніамін Таянович, Юрій Мухін, Владімір Пишненко і Андрєй Гречин, австралійці Майкл Клім, Петрія Томас і Метью Данн.

З 1992 року Турецький працював у Швейцарії, а в останні роки, з 2003-го, фахівець співпрацював зі збірною Швейцарії.