Росіянин, якого разом із Бубкою звинувачують у хабарництві, каже, що взагалі не голосував за Ріо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер Алєксандра Попова єднає з Сергієм Бубкою не лише олімпійське золото Omegatiming

Алєксандр Попов відмів звинувачення

Чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання росіянин Алєксандр Попов заявив, що не голосував на виборах столиці літніх Олімпійських ігор-2016 за Ріо-де-Жанейро.

Раніше колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрал зізнався, що деякі члени МОК, зокрема Попов ф президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, отримали гроші в обмін на голоси на виборах столиці Олімпіади-2016.

«Ви знаєте, це важко зрозуміти, хлопці юристи зараз працюють. Можу сказати, що я навіть не голосував за Ріо-де-Жанейро. Я брав участь у голосуванні, але не віддав свій голос за місто Ріо-де-Жанейро. Поки не розумію, що мені робити, сиджу в розгубленому стані і не розумію, що за дурниця відбувається в Ріо-де-Жанейро. Хтось когось обманює, причому дуже серйозно», - виправдовується Попов перед російськими ЗМІ.