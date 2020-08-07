26-річний український баскетболіст помер після тривалого перебування в комі



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Сергій М'ясоєдов боровся за життя три місяці Світлина із соцмереж

Сергій М’ясоєдов отримав серйозні травми голови після падіння з велосипеда

Сьогодні, 7 серпня, після тривалої боротьби за життя помер відомий український данкер Сергій «Kamar» М’ясоєдов. Йому було всього 26 років.

Трагічну звістку в своєму Instagram повідомив близький друг гравця, оборонець збірної України з баскетболу 3Х3 Юрій Кондраков.

У середині травня М’ясоєдов отримав ряд серйозних травм у результаті нещасного випадку після падіння з велосипеда. Сергій одразу ж звернувся в лікарню з гострим болем у ключиці і вже в лікарні знепритомнів. У нього діагностували внутрішньочерепну гематому голови, і він впав у кому.

Боротьба за життя спортсмена тривала три місяці...

Сергій М’ясоєдов – багаторазовий учасник та переможець слем-данк-контестів високого рівня, брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших топ-заходах. У вищій баскетбольній лізі України 26-річний форвард виступав за «Запоріжжя-2», «Інваспорт» з Дніпра і запорізький «Металург».

За словами Кондракова, 9 серпня, під час туру Суперліги 3Х3 на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться данк-контест в пам'ять про Сергія М’ясоєдова.