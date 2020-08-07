  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    26-річний український баскетболіст помер після тривалого перебування в комі

    • Розсилка
    Сергій М'ясоєдов боровся за життя три місяці - 26-річний український баскетболіст помер після тривалого перебування в комі
    Сергій М'ясоєдов боровся за життя три місяці
    Світлина із соцмереж

    Сергій М’ясоєдов отримав серйозні травми голови після падіння з велосипеда

    Сьогодні, 7 серпня, після тривалої боротьби за життя помер відомий український данкер Сергій «Kamar» М’ясоєдов. Йому було всього 26 років.

    Трагічну звістку в своєму Instagram повідомив близький друг гравця, оборонець збірної України з баскетболу 3Х3 Юрій Кондраков.

    У середині травня М’ясоєдов отримав ряд серйозних травм у результаті нещасного випадку після падіння з велосипеда. Сергій одразу ж звернувся в лікарню з гострим болем у ключиці і вже в лікарні знепритомнів. У нього діагностували внутрішньочерепну гематому голови, і він впав у кому.

    Боротьба за життя спортсмена тривала три місяці...

    Сергій М’ясоєдов – багаторазовий учасник та переможець слем-данк-контестів високого рівня, брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших топ-заходах. У вищій баскетбольній лізі України 26-річний форвард виступав за «Запоріжжя-2», «Інваспорт» з Дніпра і запорізький «Металург».

    За словами Кондракова, 9 серпня, під час туру Суперліги 3Х3 на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться данк-контест в пам'ять про Сергія М’ясоєдова.

     Читайте також: Під час тренування сербської «Црвени Звезди» помер 27-річний баскетболіст
    баскетбол Юрій Кондраков Сергій М'ясоєдов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ