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    Легендарного олімпіоніка та рекордсмена світу дискваліфіковано на 8 років

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    Сунь Ян зрадив ідеали олімпізму - Легендарного олімпіоніка та рекордсмена світу дискваліфіковано на 8 років
    Сунь Ян зрадив ідеали олімпізму

    Олімпійський чемпіон та рекордсмен світу Сунь Ян з Китаю дискваліфікований на вісім років

    Таке рішення прийняв спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS). Знаменитого китайського плавця Сунь Яна відсторонили від змагань на вісім років за порушення антіпопінгових правил.

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    Термін відсторонення відраховується з 28 лютого 2020 року.

    Сунь Ян – є легендою та обличчям китайського плавання, він - триразовий олімпійський чемпіон 2012 і 2016 років, 11-кратний чемпіон світу, дев'ятиразовий переможець Азіатських ігор. Також він є рекордсменом на дистанції 1500 м

    У лютому 2019 року стало відомо, що спортсмен розбив молотком пробірку зі своєю допінг-пробою. Також спортсмен вів себе неадекватно й ображав допінг-офіцерів WADA у своєму будинку в Чжецзяні.

    Міжнародна федерація плавання спочатку відмовилася дискваліфікувати китайця через страх перед моцним Китаєм та мотивували все нестачою доказів, потім хотіла все зам’яти й обмежилася попередженням, але WADA не погодилося з цим рішенням і подало апеляцію в CAS. Лозанна у свою чергу жорсто покарала зрадника олімпійських ідеалів.

    Нагадаємо, у 2014 році спортсмен був звинувачений у вживанні триметазидину і тоді отримав тримісячну дискваліфікацію. А після скандалу за  WADA став нерукопожатним у світі спорту. Таке рішення CAS означає завершення міжнародної кар'єри колись славетного плавця.

    допінг Китай плавання Сунь Ян
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