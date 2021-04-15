У Туреччині суддя зупинив матч, щоб футболісти поїли

Раніше ігри зупиняли тільки в спеку для відновлення водного балансу

Матч Першої турецької футбольної ліги «Гіресунспор» – «Кечіоренгюджю» Анкара (2:1) був припинений головним арбітром на 11 хвилині.

Під час невеликої перерви футболісти команд, що дотримуються посту в священний місяць Рамадан, попили воду і перекусили легкою їжею.

GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021

Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман поста (саум), є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі і пиття. Тривалість місяці становить 30 днів і залежить від місячного календаря. Пост починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).