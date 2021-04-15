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    У Туреччині суддя зупинив матч, щоб футболісти поїли

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    Арбітр не залишив футболістів голодними - У Туреччині суддя зупинив матч, щоб футболісти поїли
    Арбітр не залишив футболістів голодними
    Фото з відкритих джерел

    Раніше ігри зупиняли тільки в спеку для відновлення водного балансу

    Матч Першої турецької футбольної ліги «Гіресунспор» – «Кечіоренгюджю» Анкара (2:1) був припинений головним арбітром на 11 хвилині.

    Під час невеликої перерви футболісти команд, що дотримуються посту в священний місяць Рамадан, попили воду і перекусили легкою їжею.

    Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман поста (саум), є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі і пиття. Тривалість місяці становить 30 днів і залежить від місячного календаря. Пост починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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