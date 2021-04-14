У Латвії з авто з російськими номерами застрелили агента футболіста збірної України (фото)

Автомобіль Романа Беззубова потрапив у засідку на перехресті вулиць

14 квітня в Ризі в мікрорайоні Пурвціємс був застрелений футбольний агент Роман Беззубов.

Як повідомляє Jauns.lv, поліції Латвії вдалося встановити, що як мінімум двоє людей можуть бути причетні до вбивства. Нападники пересувалися на автомобілі BMW X5 чорного кольору.

Роман Беззубов потрапив в засідку, коли на своєму автомобілі виїжджав на вулицю Гунара Астраc. Там йому шлях перегородив BMW з російськими номерами, з якого нападник відкрив стрілянину.

У чемпіонаті Латвії Беззубов провів майже 300 матчів. Після закінчення ігрової кар'єри став футбольним агентом. Серед його клієнтів, зокрема, були гравці збірних Латвії колишній динамівець Києва Віталій Ягодинський і Владислав Соловейчик, а також півзахисник молодіжної збірної України чемпіон світу 2019 року Микола Мусолітін.