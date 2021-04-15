Скажений «Ліверпуль» змарнував безліч моментів і вилетів з Ліги чемпіонів

В 1/4 фіналу команда Юргена Клоппа не змогла взяти реванш у «Реала» за поразку в Мадриді

Зовсім з іншим настроєм вийшов на поле «Ліверпуль» у матчі-відповіді 1/4 фіналу ліги чемпіонів проти «Реала». Якщо тиждень тому в Мадриді грою повністю керували господарі і заслужено перемогли – 3:1, то на «Енфілді» ситуація докорінно змінилася. Тільки в першому таймі «червоні» могли робити рахунок розгромним. Вони втричі частіше били по воротах суперників, а втрачали такі можливості для взяття воріт, які зазвичай футболісти реалізують з пів закритими очима.

Тільки в стартові десять хвилин «Ліверпуль» мав дві забійні й чотири перспективні нагоди відкрити рахунок. Хибили Салах, Мане, Мілнер, Александр-Арнольд. Перед свистком на перерву схибили Салах і Вейналдум. М’яч летів куди завгодно, тільки не в ворота.

У другому таймі невезіння для команди Юргена Клоппа продовжилося. Хоча моментів поменшало і трохи перебудувався «Реал». Гості почали гостріше атакувати і на кожний удар по воротах намагалися відповідати своїм. Так на випад Фірміно не менш небезпечний момент втратив Вінісіус. Згодом Філліпс обмінявся небезпечними ударами з Бензема. Такий перебіг подій «Реал» цілком влаштовував і нічийний результат вони зберегли до фінального свистка – 0:0.

У півфіналі «Реал» зіграє з «Челсі», який за сумою двох матчів пройшов «Порту».

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/4 фінала. Матч-відповідь

«Ліверпуль» – «Реал» – 0:0 (перший матч – 1:3)

«Ліверпуль»: Аліссон, Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак (Жота, 60), Робертсон, Фабіньо, Мілнер (Алькантара, 60), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Фірміно (Шакірі, 82).

«Реал»: Куртуа, Мілітао, Начо, Менді, Вальверде, Кроос (Одріосола, 72), Модріч, Каземіро, Асенсіо (Іско, 82), Вінісіус Жуніор (Родріго, 72), Бензема.