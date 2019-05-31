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    У Вінниці прапор України з підписами бійців ООС підняли на найвищу телевежу

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    У Вінниці прапор України з підписами бійців ООС підняли на найвищу телевежу

    У міській раді вручили дипломи за сприяння у встановленні рекорду України

    Під час проведення Дня Європи у Вінниці підняли та встановили Державний Прапор України на висоту 354 м. Стяг підняли над Вінницькою телевежею, що є найвищою спорудою у світі даного типу та більш ніж на 50м вища за Ейфелеву вежу.

    Державний Прапор України з підписами бійців ООС з лінії зіткнення: від Щастя до Широкіно. На ньому написано: «Україна Єдина».

    Представник Книги Рекордів України народний художник України Володимир Козюк нагородив дипломами за сприяння у встановленні рекорду України міського голову Сергія Моргунова, волонтерів Андрія Нечипорука та Андрія Сірака.

    Володимир Козюк зазначив, що даний захід проводився з метою виховання національно-патріотичних цінностей у молоді, підтримки захисників та підняття морального духу ветеранів.
    «Ми дякуємо всім за ту потужну допомогу, яку ви надає для наших захисників у зоні ООС. Хай вас Бог береже, разом ми сила», – зазначив волонтер Андрій Нечипорук.

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