УАФ випустила сувенірний календар із Україною без Закарпаття
Дизайнер нібито забув внести до карти України Закарпаття
Українська асоціація футболу випустила сувенірний календар з картою України без Закарпатської області. Пояснили це тим, що «дизайнер примудрився її загубити». Про це повідомляє пресслужба УАФ.
«Друзі, нам дуже прикро це констатувати, але в сувенірному календарі УАФ за минулий, 2022 рік, була допущена прикра помилка. На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився «загубити» цілу Закарпатську область. Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння!», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області.
«Ще раз просимо пробачення, дякуємо за розуміння і бажаємо усім нам якнайменше помилок в житті та роботі», – додали в УАФ.
Раніше депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора.
Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі з зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину Румунії та Закарпаття.
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