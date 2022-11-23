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Скандал із шарфом Орбана: Банкова відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із шарфом Орбана: Банкова відреагувала
Прем’єр Угорщини прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території
скрін з відео

Подоляк: «Кожен, хто хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці»

Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Про це заявив заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи скандал з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території.

«Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською», – написав Подоляк.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

У МЗС Румунії у відповідь на такий інцидент передали послу Угорщини у Бухаресті «тверде несхвалення» вчинку Орбана і заявили, що це розбігається з продемонстрованою Угорщиною раніше політикою відкритості і співпраці.

У МЗС Австрії також відреагували на цю ситуацію. Відомство зауважило, що країни, яка окреслена на мапі шарфа, не існує вже 100 років.

Терміном «Велика Угорщина» позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Крім того, Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

До відома, від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

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Теги: Віктор Орбан Угорщина війна росія Україна Михайло Подоляк Офис президента

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