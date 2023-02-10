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Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті

glavcom.ua
Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті
У Закарпатті почали підводити у відповідність до мовного закону освітні програми
фото: https://zakarpattya.net.ua/

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що питання рівня володіння українською мовою – це конституційний обов’язок

На Закарпатті виріс рівень володіння українською за останні роки. Це пов’язано, зокрема, з новим законом про мови й рекомендаціями Венеційської комісії, а також з появою обласної програми, що спрямована на покращення володіння українською мовою.  Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«І тепер ми не говоримо про область, а лише про окремі заклади освіти, де треба докласти організаційних зусиль, аби підвищити рівень володіння українською мовою», – коментує мовний омбудсмен.

Кремінь розповідає, що угорці Закарпаття є повноцінними громадянами України, які сьогодні і в лавах Збройних сил, і в поліції, і в закладах освіти, і в органах місцевого самоврядування докладають зусиль для консолідації своєї громади.  Але додає, що  питання рівня володіння українською мовою – це конституційний обов’язок.

Як вдалий приклад він наводить держконтроль у закладах освіти Берегівського району Закарпаття. «Там почали підводити у відповідність до мовного закону навчальні освітні програми, змінювати вивіски, директори долучилися до складання іспитів на рівень володіння державною мовою, хоча з цим були проблеми. Тобто динаміка поліпшення мовної ситуації є значно кращою»,– кажемовний омбудсмен.

Кремінь також повідомив, що чим ефективніше працюють різні державні органи, тим більше виникає спекуляцій. Навіть більше –  сама поява уповноваженого з захисту державної мови була предметом баталій політичних сил.

«Мене називали шпрехенфюрером, а мій секретаріат – мовним патрулем, який ночами ледь не язики вирізає за російську мову. Картинка змінилася, але підходи таких психологічних операцій, якими намагаються розсварити Україну з нашими сусідами, не змінилися», – переконаний він.

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Теги: Закарпаття самоврядування Тарас Кремінь мова школа

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