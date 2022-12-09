«Слуга» Тищенко знову в центрі скандалу? З'явилися загадкові фото із Закарпаття

Деталі інциденту з Тищенком з'ясовують правоохоронці

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Він нібито із групою осіб намагався проникнути на територію приватного підприємства в Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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«Наскільки мені відомо із своїх джерел, то Микола Тищенко із групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази «Гринвуд 2005». Охоронець підприємства викликав поліцію на групу осіб на чолі з Тищенком, що пробралась на підприємство», – написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

Це сталося на вулиці Головній у селі Циганівці Ужгородського району.

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Наразі деталі події з‘ясовуються правоохоронцями.

Як відомо, Тищенко постійно потрапляє в якісь скандали.

Так, нещодавно Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії.

До того Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

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Раніше Тищенка висміяли у мережі за фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці

Нещодавно нардеп проінспектував пункти незламності, які працюють у столиці. На одному з таких прихистків нардепа обурила табличка з інформацією про час роботи. Тищенко її зняв та написав обурливий пост.