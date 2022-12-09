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«Слуга» Тищенко знову в центрі скандалу? З'явилися загадкові фото із Закарпаття

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Слуга» Тищенко знову в центрі скандалу? З'явилися загадкові фото із Закарпаття
Охоронець приватної бази на Закарпатті вночі виявив групу осіб разом із Миколою Тищенком
фото: Віталій Глагола/Teleram

Деталі інциденту з Тищенком з'ясовують правоохоронці

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Він нібито із групою осіб намагався проникнути на територію приватного підприємства в Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

«Наскільки мені відомо із своїх джерел, то Микола Тищенко із групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази «Гринвуд 2005». Охоронець підприємства викликав поліцію на групу осіб на чолі з Тищенком, що пробралась на підприємство», – написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

Це сталося на вулиці Головній у селі Циганівці Ужгородського району.

Наразі деталі події з‘ясовуються правоохоронцями.

«Слуга» Тищенко знову в центрі скандалу? З'явилися загадкові фото із Закарпаття фото 1
«Слуга» Тищенко знову в центрі скандалу? З'явилися загадкові фото із Закарпаття фото 2

Як відомо, Тищенко постійно потрапляє в якісь скандали.

Так, нещодавно Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії.

До того Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

Раніше Тищенка висміяли у мережі за фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці

Нещодавно нардеп проінспектував пункти незламності, які працюють у столиці. На одному з таких прихистків нардепа обурила табличка з інформацією про час роботи. Тищенко її зняв та написав обурливий пост.

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Теги: Закарпаття скандал Микола Тищенко

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