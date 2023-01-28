Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора

На карті був текст угорською «Боже, бережи Закарпаття»

Депутатка Закарпатської обласної ради від партії КМКС (партія угорців України) Юдіта Петеї опублікувала карту регіону у кольорах прапора Угорщини. Про це повідомляє «Мукачево.net».

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Депутатка опублікувала карту з кольорами угорського прапора, а також із текстом угорською «Боже, бережи Закарпаття».

Видання наголошує, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про «утиски етнічних угорців» у Закарпатській області.

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Пізніше чиновниця видалила пост із проорбанськими наративами.

Раніше, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома. Зокрема, Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.