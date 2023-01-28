Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора
Юдіта Петеї зробила неоднозначний пост у соцмережах
фото: Юдіта Петеї/Facebook

На карті був текст угорською «Боже, бережи Закарпаття»

Депутатка Закарпатської обласної ради від партії КМКС (партія угорців України) Юдіта Петеї опублікувала карту регіону у кольорах прапора Угорщини. Про це повідомляє «Мукачево.net».

Депутатка опублікувала карту з кольорами угорського прапора, а також із текстом угорською «Боже, бережи Закарпаття».

Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора фото 1

Видання наголошує, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про «утиски етнічних угорців» у Закарпатській області.

Пізніше чиновниця видалила пост із проорбанськими наративами.

Раніше, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну. 

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме запровадження санкцій проти Росатома. Зокрема, Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Читайте також: Хто «кришує» п'яту колону Орбана в Україні?
Теги: міністр санкції Закарпаття Угорщина партії Віктор Орбан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС готує нові санкції проти Білорусі
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Вчора, 09:29
Процес постачання танків Abrams Україні може розтягнутися на місяці
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Вчора, 07:39
Кулеба анонсував міжнародну зустріч з трибуналу над РФ
Кулеба анонсував міжнародну зустріч з трибуналу над РФ
24 сiчня, 02:52

Суспільство

Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора
Депутатка Закарпатської облради опублікувала карту регіону з кольорами угорського прапора
Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Подекуди опади та пориви вітру: прогноз погоди на 28 січня
Подекуди опади та пориви вітру: прогноз погоди на 28 січня
Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків
Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків
28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вшанування жертв Голокосту, візит американських ревізорів. Головне за 27 січня
Вшанування жертв Голокосту, візит американських ревізорів. Головне за 27 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
8504
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
7002
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
6126
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту