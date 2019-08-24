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    Бразильський футболіст, який тривалий час грав за «Динамо», привітав Україну з Незалежністю

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    Даніло Сілва з Домаґоєм Відою, ще одним екс-динамівцем, який більше українець, ніж деякі етнічні Українці&nbsp; - Бразильський футболіст, який тривалий час грав за «Динамо», привітав Україну з Незалежністю
    Даніло Сілва з Домаґоєм Відою, ще одним екс-динамівцем, який більше українець, ніж деякі етнічні Українці 
    Instagram Даніло Сілви

    Свого часу велися розмови про прийняття цим гравцем українського громадянства

    32-річний бразильський футболіст Даніло Сілва, котрий у 2010-2017 роках виступав за київське «Динамо», а зараз грає на Батьківщині за клуб «Інтернасьйонал», привітав Україну через власну сторінку в Instagram зі святом Незалежності.

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    «З Днем Незалежності України! Слава Україні!» - підписав Даніло власну світлину, на якій він вдягнений у футболку з тризубом.

    danilo_silva
    Даніло Сілва. З теплотою до України

    Пізніше Даніло виставив ще одне фото, на якому він у динамівській футболці з рукою на серці слухає український гімн. Варто зауважити, що в якийсь час велися розмови про можливе прийняття Даніло Сілвою українського громадянства.

    У складі «Динамо» Даніло ставав чемпіоном України-2014/2015, двічі вигравав національний Кубок і раз – Суперкубок України.

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