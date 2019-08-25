Коли «Динамо» повернеться в Лігу чемпіонів? Михайличенко порадив звернутися до гадалок



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Олексій Михайличенко повернувся нічийним результатом у матчі проти аутсайдера НСК «Олімпійський»

Тренер команди київського «Динамо» зберігав добру міну при поганій грі після провального дебюту

Після нічиєї команди київського «Динамо» в матчі з аутсайдерами з донецького «Олімпіка» Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції тримав удар доволі достойно. Навіть «поставив на місце» журналіста, коли той запитав наступне: «Через скільки років «Динамо», на ваш погляд, знову стане командою, здатною виступати в груповому турнірі Ліги чемпіонів?»

«Вам треба звернутися до гадалок, - відповів тренер. - Якщо ви професійний журналіст, то маєте розуміти, що задаєте питання професійним тренерам. Звичайно, ми прагнемо створити конкурентоздатну команду. Думаєте, ми не хотіли виграти сьогоднішнього матчу, ми не хочемо виграти чемпіонату України, потрапити в Лігу чемпіонів? Ми робимо все можливе. Але я не оракул, щоб давати вам прогнози».

Після чотирьох матчів «Динамо» має сім очок і відстає від «Шахтаря» відразу на п’ять пунктів.