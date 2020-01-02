Гравець угорського клубу виставив на аукціон футболку для допомоги онкохворій дружині капітана «Прикарпаття»



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Юрій Габовда хоче допомогти дружині Романа Бочкура Фото із соцмереж

Юрій Габовда закликає усіх знайомих долучитися до благодійної акції

Оборонець угорського «Галадаша» Юрій Габовда, який в Україні зробив собі ім’я у львівських «Карпатах», виставив на аукціон свою ігрову форму. Отримані кошти Юрій збирається перевести на лікування Вірі Бочкур, дружині капітана івано-франківського «Прикарпаття» Вірі Бочкур.

«Шановні друзі, колеги, прості люди та вболівальники! В ці святкові дні ми можемо всі разом зробити добру справу. Проводиться благодійний аукціон моєї футболки. Виручені кошти підуть на лікування Віри Бочкур, дружини капітана «Прикарпаття», в якої виявлено рецидив раку. Також люди, які не зможуть стати власниками моєї футболки, можуть допомогти коштами. Будь-яка допомога є важливою. Залишаю номер картки Приватбанк 4731 2191 1297 6257 на ім’я Бочкур В.І. Саме в ці святкові дні Божа сила є дуже великою. Давайте разом докладемо частинку свого тепла і допоможемо чудовій дружині та матері маленького хлопчика», - написав Габовда.

Зауважимо, що раніше подолав онкологічну недугу син Віри і Романа Бочкурів.